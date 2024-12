Onimusha sta per tornare con Way of the Sword

Durante i The Game Awards 2024, è stato finalmente svelato Onimusha: Way of the Sword, un titolo che segna il ritorno della leggendaria saga action di Capcom, in una versione che sembra essere un soft reboot (o magari un remake) del franchise.

Il trailer ha subito catturato l'attenzione dei fan, mostrandoci quello che sembra essere proprio Samanosuke Akechi, il protagonista storico della serie.

Il trailer ha suscitato subito grande curiosità, con l’eroe del passato che sembra essere tornato per affrontare una nuova minaccia.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali sulla trama, gli elementi visivi mostrano un Samanosuke giovane ma comunque iconico, in un contesto che richiama i temi classici della saga, tra samurai, demoni e combattimenti mozzafiato.

Il gameplay, pur mantenendo l’aspetto action tipico della serie, pare essere più fluido e moderno, con un’attenzione rinnovata alla narrazione e alle dinamiche di combattimento in terza persona.

Le sequenze del trailer suggeriscono anche un’ambientazione mozzafiato, con scenari tanto dettagliati quanto suggestivi.

Nonostante il titolo si presenti come un soft reboot, pare che Onimusha: Way of the Sword manterrà lo spirito e la magia della saga originale, cercando però di rinnovare il franchise per le nuove generazioni di giocatori.

L’approccio vuole essere un equilibrio tra innovazione e rispetto per le radici, rendendo il gioco accessibile anche a chi non ha mai avuto esperienza con i capitoli precedenti.

Il gioco è atteso genericamente per il 2026 su PS5, Xbox Series X|S e piattaforma PC.

Capcom sembra quindi intenzionata a far riscoprire a nuovi giocatori la magia di una delle saghe action più amate di sempre, rimanendo fedele alla sua anima senza rinunciare a un restyling necessario per il mercato odierno. Speriamo ne valga la pena.

