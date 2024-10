Capcom celebra Resident Evil con tanti sconti su Switch

Capcom ha deciso di offrire sconti fino al 75% sui giochi della serie Resident Evil per Nintendo Switch, in vista del 30imo anniversario del franchise nel 2026.

La promozione include sia i titoli principali che gli spin-off della popolare saga horror (che trovate anche su Amazon).

Già di recente l'offerta della Resident Evil Remake Trilogy ha dimostrato la volontà di Capcom di rendere accessibili i recenti successi della saga a prezzo ridottissimo.

Ora, come riportato anche da Nintendo Life, i giocatori possono approfittare di riduzioni significative su molti capitoli della serie, tra cui Resident Evil 0, Resident Evil, Resident Evil 4, 5 e 6, tutti disponibili a 9.99 euro con uno sconto del 50%.

Sono incluse anche le versioni cloud di Resident Evil 2, 3, 7 e Village, con sconti fino al 75%.

Questa promozione (che trovate qui) rappresenta un'ottima opportunità per i nuovi giocatori di avvicinarsi alla serie o per i fan di lunga data di completare la propria collezione su Switch.

Per chi fosse indeciso su quale titolo acquistare, Capcom ha anche pubblicato un trailer intitolato "Ode to Horror: A Celebration of Resident Evil", che offre uno sguardo d'insieme sull'atmosfera e lo stile della serie (lo trovate poco sopra).

Questa promozione permette ai giocatori di sperimentare l'intera saga principale su Switch, da Resident Evil 0 fino a Village, attraverso un mix di titoli originali e remake.

Nel mentre, avete letto che secondo alcune indiscrezioni sarebbero in lavorazione il remake di Resident Evil: Code Veronica e quello di Resident Evil Zero?

Se confermati, questi progetti terrebbero impegnati i fan della serie per il prossimo futuro, in attesa di notizie ufficiali sul nono capitolo principale attualmente in lavorazione.

Per concludere, se volete ingannare l'attesa, vi segnaliamo anche che la trilogia classica di Resident Evil è da poco tornata su PC.