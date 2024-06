La trilogia classica di Resident Evil arriva a sorpresa su PC, con tante migliorie

Il ritorno del primo Resident Evil su PC era nell'aria da un po' di tempo, dopo che era emersa una valutazione PEGI del capitolo originale, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: già da questo momento potete acquistarlo in un'edizione migliorata sullo store GOG.

Il negozio digitale ha annunciato infatti uno speciale Resident Evil Bundle che includerà la trilogia completa: ogni capitolo è stato appositamente ottimizzato con numerose migliorie, rendendoli così gli episodi definitivi da giocare per gli amanti dei classici.

Advertisement

Le ri-edizioni classiche di Resident Evil 2 e 3 saranno disponibili "presto", ma al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale: potrete però già acquistare il bundle per sbloccarli immediatamente non appena saranno disponibili.

Nel caso di Resident Evil 1, come anticipavamo in apertura, è già disponibile per l'acquisto al prezzo di 9.99€: possiamo dunque immaginare che sarà questa la cifra proposta per i prossimi due capitoli, mentre il bundle offerto a 24.99€ dovrebbe di fatto offrire uno sconto di 5 euro sul pacchetto.

Di seguito troverete tutte le migliorie incluse con il primo capitolo, elencate nella pagina ufficiale su GOG:

Piena compatibilità con Windows 10 e 11

Incluse tutte le 4 localizzazioni del gioco (Inglese, Tedesco, Francese, Giapponese)

Migliorato il game renderer DirectX

Nuove opzioni di renderizzazione (Modalità a finestra, Controllo sincronizzazione verticale, Correzione gamma, Integer Scaling, Anti-Aliasing e altro ancora)

Migliorati i tempi delle cutscene

Migliorato il player video

Migliorate le impostazioni di registro

Uscita dal gioco e task switching senza problemi

Supporto completo per i controller moderni con binding dei pulsanti ottimale, a prescindere dalla modalità wireless e dall'hardware

GOG conferma inoltre che questa versione di Resident Evil è totalmente senza censure e risulta ancora più violenta della release su PlayStation.

Sembrerebbe insomma davvero la versione definitiva per godersi il grande classico di Capcom: trovate tutti i dettagli al seguente indirizzo, mentre facendo clic qui potete procedere all'acquisto del bundle completo.

Ricordiamo dunque ancora una volta che sarà necessario attendere per le release su PC dei capitoli successivi, che vedranno anch'esse numerosi miglioramenti, ma nel frattempo potreste ingannare l'attesa recuperando l'ottimo remake di Resident Evil 2 su Amazon.