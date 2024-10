Resident Evil: tre remake in un'unica offerta

Capcom ha lanciato un bundle conveniente che include le versioni remake di Resident Evil 2, 3 e 4, insieme a numerosi contenuti extra, al prezzo di 90 euro.

L'offerta è disponibile su Steam, PlayStation e Xbox. Il pacchetto, denominato "Resident Evil Remake Trilogy", offre un notevole risparmio rispetto all'acquisto separato dei tre titoli, che costerebbe 120 euro.

Oltre ai giochi base (che trovate anche in offerta su Amazon), il bundle include le edizioni Gold di Resident Evil 2 e 4, contenuti aggiuntivi come la modalità Mercenaries di RE4 e Resident Evil Resistance, oltre a pacchetti di costumi e armi uniche per i protagonisti.

Questa offerta rappresenta un'opportunità interessante per i fan della serie horror che non hanno ancora giocato ai recenti remake, considerando la qualità dei titoli inclusi e la quantità di contenuti extra.

L'offerta della Resident Evil Remake Trilogy (che ricordo non sarà a tempo indeterminato, quindi il mio consiglio è di approfittarne in fretta) dimostra la volontà di Capcom di rendere accessibili i recenti successi della saga a un pubblico più ampio, capitalizzando sull'interesse generato dai rifacimenti realizzati negli ultimi anni.

Mentre i fan hanno l'occasione di recuperare i remake in questione, l'attenzione si sta già spostando verso il prossimo capitolo principale della saga.

Sebbene Capcom non abbia ancora annunciato ufficialmente Resident Evil 9, le speculazioni sulla trama e le caratteristiche del nuovo titolo stanno già circolando tra gli appassionati, inclusi i primi rumor sulla data di uscita.

Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero in lavorazione il remake di Resident Evil: Code Veronica e quello di Resident Evil Zero. Se confermati, questi progetti terrebbero impegnati i fan della serie per il prossimo futuro, in attesa di notizie ufficiali sul nono capitolo principale.

Nel frattempo, se volete ingannare l'attesa, vi segnaliamo che la trilogia classica di Resident Evil è tornata su PC.