Resident Evil Requiem si è imposto come il protagonista assoluto della Gamescom, conquistando numerosi premi e confermando le altissime aspettative attorno al nono capitolo principale della saga horror di CAPCOM. La prima sessione di gioco pubblica ha lasciato un'impressione così positiva da consolidare ulteriormente la reputazione del franchise presso critica e fan.

Durante la manifestazione, il Game Director Koshi Nakanishi ha rivelato dettagli significativi sulla direzione creativa del progetto, delineando una filosofia che promette di rivoluzionare l’esperienza. Il team ha scelto di allontanarsi dall’approccio più action degli ultimi capitoli.

Resident Evil 4 Remak e Village (qui e qui le rispettive recensione), pur rappresentando successi importanti, hanno privilegiato elementi dinamici che ora lasciano spazio a una formula più classica.

Requiem riabbraccia infatti i canoni che hanno reso celebre la serie: esplorazione metodica, backtracking strategico, gestione delle risorse limitate e risoluzione di enigmi complessi.

Se dovessi paragonarlo ai titoli precedenti, si avvicina maggiormente a Resident Evil 7 o al remake di Resident Evil 2.

Ha spiegato Nakanishi, definendolo un ritorno al “vecchio stile” della saga.

Il vero elemento distintivo risiede però in un approccio innovativo alla gestione delle emozioni del giocatore. Il director ha parlato di una “curva dinamica” che alterna momenti di tensione estrema a fasi di relativo sollievo, tecnica già sperimentata ma ora portata all’estremo.

Questo sistema sfrutta l’alternanza tra sequenze terrifiche e fasi più tranquille, creando un effetto montagne russe che amplifica l’impatto emotivo di ogni sezione.

Oltre agli aspetti ludici, Requiem spinge anche sul fronte tecnologico: sarà il primo della serie a sfruttare il path tracing sul RE Engine, insieme al supporto per NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation su PC.

Nakanishi ha accennato a un “nuovo sistema” ancora non svelato, pensato per accentuare ulteriormente le differenze tra i picchi di tensione e i momenti di quiete. Questo elemento misterioso potrebbe rappresentare il cuore dell’innovazione del titolo, concepito per offrire un’esperienza emotiva senza precedenti nella saga.

Resident Evil Requiem arriverà il 27 febbraio 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X, quando potremo scoprire se le promesse di un’esperienza horror rivoluzionaria saranno mantenute.