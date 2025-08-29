L'aria frizzante di settembre 2025 non porta con sé solo la fine dell'estate, ma anche l'inizio della stagione videoludica più calda dell'anno.

Per i giocatori su Xbox Series X|S, settembre è un mese di transizione, pur rimanendo un banchetto digitale dove ogni palato troverà qualcosa di interessante.

Dall'azione adrenalinica alle avventure narrative, passando per l'horror psicologico e la competizione sportiva, la line-up di settembre è decisamente per tutti i gusti.

Giochi in uscita Xbox Series X|S a settembre 2025

Metal Eden - 2 settembre 2025

Duckside – 3 settembre 2025

Hell is Us – 4 settembre 2025

Adventure of Samsara – 4 settembre 2025

Hollow Knight: Silksong – 4 settembre 2025

Cronos: The New Dawn – 5 settembre 2025

Everybody's golf Hot Shots - 5 settembre 2025

NBA 2K26 – 5 settembre 2025

EA Sports NHL 26 – 12 settembre 2025

Borderlands 4 - 12 settembre

LEGO Voyagers – 15 settembre 2025

Towa and the Guardians of the Sacred Tree – 19 settembre 2025

Dying Light: The Beast – 19 settembre 2025

Silent Hill f – 25 settembre 2025

Sonic Racing CrossWorlds – 25 settembre 2025

EA Sports FC 26 – 26 settembre 2025

Pac-Man World 2 Re-Pac – 26 settembre 2025

Ad inaugurare le danze, il 3 settembre, arriva Duckside. Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto da platform classico: il titolo nasconde un gameplay stratificato e ricco di sorprese. La giornata del 4 settembre si preannuncia poi rovente, con un trittico di titoli molto attesi.

Si parte con le atmosfere cupe di Hell is Us, un'avventura che promette di scavare a fondo nella psiche dei suoi personaggi tra dilemmi morali e un impatto visivo notevole. A seguire, Adventure of Samsara ci trasporterà in un viaggio epico tra mondi e dimensioni.

Infine, la stessa data segna il ritorno tanto agognato di Hollow Knight: Silksong, il sequel del capolavoro indie metroidvania atteso da milioni di persone (e che arriverà anche su Xbox Game Pass Ultimate).

Il weekend si apre all'insegna dell'azione e dello sport. Il 5 settembre Cronos: The New Dawn offrirà una miscela di combattimenti viscerali, pronti a farvi sobbalzare dalla sedia, mentre gli appassionati di sport potranno scendere in campo con NBA 2K26.

La settimana successiva, il 12 settembre, vedrà il ritorno sul ghiaccio di EA Sports NHL 26 e, soprattutto, l'esplosione di caos e bottino del tanto atteso Borderlands 4. Pochi giorni dopo, il 15, LEGO Voyagers offrirà un'esperienza più rilassata e creativa, perfetta per tutta la famiglia.

La seconda metà del mese non rallenta. Il 19 settembre sarà un giorno di grandi ritorni: la magia JRPG di Towa and the Guardians of the Sacred Tree e l'adrenalinico parkour tra gli zombi di Dying Light: The Beast. Il 25, invece, sarà dedicato ai brividi psicologici di Silent Hill f e alla velocità arcade di Sonic Racing CrossWorlds. Il gran finale è il 26 settembre, affidato al sempre verde calcistico, EA Sports FC 26

Il mese di settembre 2025 di Xbox Series X|S è sicuramente un antipasto in attesa dei mesi autunnali, dove Xbox sgancerà una serie di giochi first party sul mercato decisamente molto importanti.

