Capcom ha un big non ancora annunciato che uscirà presto

Il 2023 Capcom è stato davvero importante, ma a quanto pare il futuro è altrettanto roseo.

Considerando anche l'uscita del nuovo Street Fighter 6, la Casa di Mega Man sta passando un periodo particolarmente florido.

Capcom infatti ha registrato dei ricavi da record anche grazie al suo picchiaduro, come dimostrano gli ultimi dati condivisi alcuni giorni fa.

Ora, dopo che si è iniziato a parlare anche del RE Engine di nuova generazione, sembra proprio che Capcom abbia un asso nella manica.

Come riportato anche da PSU, infatti, Capcom ha rivelato di avere un importante gioco non ancora annunciato da lanciare entro la fine dell'anno fiscale in corso, che si concluderà alla fine di marzo 2024.

Parlando durante i suoi ultimi risultati economici di questa settimana in una sezione Q&A giapponese, il publisher nipponico ha menzionato il gioco misterioso in relazione al modo in cui l'azienda mira a raggiungere il suo obiettivo di vendite di fine anno.

Trattandosi di un titolo importante, possiamo solo ipotizzare che si tratti di un Monster Hunter o Resident Evil, anche se nulla è stato confermato.

Con i The Game Awards 2023 in programma a dicembre, è molto probabile che Capcom annunci il nuovo gioco in quell'occasione, visto che si tratta dell'evento più importante da qui a marzo.

Del resto, nel 2023 Capcom ha ottenuto un grande successo con Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6, che hanno venduto rispettivamente 5,45 milioni e 2,47 milioni di unità.

Per non parlare dei progetti mobile come Monster Hunter Now, che in pochissimo tempo ha superato i 10 milioni di download dimostrandosi una scommessa vinta e un successo.

Ma non solo: sempre Capcom ha di recente anche commentato in maniera interessante il tema del prezzo dei videogiochi, considerato addirittura basso, con sorpresa degli addetti ai lavori.