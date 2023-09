Call of Duty Warzone, il primo battle royale verrà "ucciso" oggi

Siamo ufficialmente entrati nelle fasi finali di vita di Call of Duty Warzone Caldera, la prima versione del battle royale per lo sparatutto in prima persona: Activision ha infatti deciso di sostituirlo in via definitiva con Warzone 2.0, rinominandolo per l'appunto solo Warzone.

Gli sviluppatori hanno dunque deciso che COD Warzone Caldera non era più necessario: come vi avevamo raccontato lo scorso giugno, è stato annunciato che i server sarebbero rimasti online fino al 21 settembre 2023, ovvero fino alla giornata odierna.

Il team di sviluppo ha deciso di uniformare definitivamente l'esperienza, anche in vista dell'imminente lancio di Modern Warfare III (potete prenotarlo su Amazon), così da non disperdere gli utenti del battle royale.

Eppure, molti fan continuano a essere convinti che l'ex Warzone 2.0 non sia affatto superiore alla prima versione: sfortunatamente, dovranno però convivere con i cambiamenti implementati da Activision, visto che tra poche ore i server verranno spenti per sempre.

Insomma, se eravate nostalgici della prima versione del battle royale di Call of Duty, non possiamo che consigliarvi di godervi le vostre ultime partite prima che sia troppo tardi: Caldera sta per essere definitivamente messa a riposo, che ai fan la cosa piaccia oppure no.

La chiusura di questi server non farà certamente piacere a molti utenti, che hanno dimostrato di provare ancora nostalgia nei confronti dei vecchi capitoli della serie: non appena sono stati sistemati i relativi server, le vendite di alcuni precedenti episodi sono volate alle stelle.

Presto la community dovrà inevitabilmente "accontentarsi" del nuovo Warzone, in attesa di poter mettere le mani su Modern Warfare III: a tal proposito, vi ricordiamo che già a partire da ottobre sarà possibile provarlo gratis, anche senza averlo necessariamente prenotato.

Restando in tema con Call of Duty, i fan hanno recentemente scelto il capitolo peggiore della saga: a giudicare dalle risposte arrivate in seguito a un sondaggio online, pare proprio che Vanguard non sia stato così apprezzato.