Call of Duty, i fan hanno scelto il capitolo peggiore

In attesa di scoprire come sarà il nuovo Call of Duty Modern Warfare 3, sembra proprio che i fan si siano dati appuntamento per scegliere il peggior capitolo della serie.

Mentre Modern Warfare 2 (che trovate su Amazon) continua a essere molto giocato, sembra proprio che un episodio in particolare non sia molto apprezzato.

Sledgehammer Games e Treyarch, quest'ultimo uno dei principali studi di Activision, noto soprattutto per la serie Black Ops (tornata da poco sulla cresta dell'onda), hanno sviluppato il peggior COD di sempre, stando ai fan.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, gli appassionati del franchise sono concordi nel dire che Call of Duty: Vanguard è il capitolo della serie più brutto in assoluto.

«Il peggior gioco di Call of Duty di tutti i tempi è [spazio vuoto]», ha chiesto l'account CharlieIntel ai fan di Call of Duty su X.

The worst Call of Duty game of all time is _________. — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 20, 2023

«[Vanguard] Ha la seconda peggior campagna di sempre, la modalità di gioco Zombi peggiore, un multiplayer che non ha una sua chiara identità», ha esclamato HunterTV.

La stragrande maggioranza degli altri utenti ha risposto semplicemente «Vanguard», il che parla chiaro su quanto il gioco sia decisamente poco amato dalla community.

Nella nostra recensione di Call of Duty: Vanguard, abbiamo scritto che «è un discreto lavoro che sotto l’aspetto contenutistico saprà regalare un corposo numero di ore a tutti gli appassionati del suo comparto multigiocatore. Bisogna però essere consapevoli di non essere davanti a uno dei migliori capitoli della saga, con l’ultimo progetto di Sledgehammer Games che pecca di coraggio e personalità proprio dove i suoi predecessori erano riusciti ad attirare maggiori consensi.»

Restando in tema, dopo le prime indiscrezioni è arrivata la conferma da parte di Activision, con Call of Duty Modern Warfare 3 che sarà ancora un titolo cross-gen.

Ma non è tutto: David Vonderhaar, game designer che era con Treyarch da 18 anni e che ha lavorato a tutti i Call of Duty Black Ops fino ad oggi, ha lasciato la compagnia.