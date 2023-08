Call of Duty Modern Warfare III, ecco quando potrete provarlo gratis

Proprio come i suoi precedenti episodi, anche Call of Duty Modern Warfare III riceverà una versione open beta gratuita: un'ottima occasione per consentire ai fan di provare con mano tutte le novità in arrivo nell'ultimo capitolo della saga sparatutto.

Il sequel di Modern Warfare II (lo trovate su Amazon) intende offrire un senso di continuità per tutti i suoi giocatori, consentendo di trasferire i progressi e le armi sbloccate anche nel nuovo capitolo della serie.

Una funzionalità che non sarà chiaramente disponibile nel test gratuito, ma che includerà una selezione di mappe rimasterizzate dal Modern Warfare 2 originale — il capitolo del 2009, per intenderci — e nuove esperienze nella Ground War.

Con un comunicato arrivato tramite newsletter e pubblicato sul sito ufficiale, gli sviluppatori hanno confermato tutte le date per l'accesso anticipato — disponibile per gli utenti che hanno effettuato il pre-order — e la beta gratuita per tutti gli utenti: vi riassumeremo le date e le relative piattaforme qui di seguito.

Call of Duty Modern Warfare III: le date dell'open beta

6-7 ottobre, ore 19.00: PlayStation Accesso Anticipato

8-9-10 ottobre, ore 19.00: PlayStation Beta Aperta

12-13 ottobre, ore 19.00: Xbox + Battle.net + Steam Accesso Anticipato

14-15-16 ottobre, ore 19.00: Beta Aperta

Activision ha inoltre chiarito che durante l'accesso anticipato per Xbox, Battle.net e Steam, gli utenti PlayStation potranno continuare ad accedere alla Beta Aperta senza alcun problema.

Le ore 19.00 corrispondono inoltre sia all'orario di apertura che di chiusura dei relativi test durante le rispettive giornate: se siete utenti PlayStation, avrete dunque due weekend di tempo per testare il nuovo capitolo della saga, altrimenti ne avrete comunque uno a disposizione.

Ricordiamo inoltre che è stata confermata l'uscita su PS4 e Xbox One: dato che non sono state specificate le piattaforme next-gen, è presumibile aspettarsi che la beta sia disponibile anche sulle console della precedente generazione.

Se siete curiosi di saperne di più su questo nuovo episodio, abbiamo riepilogato tutte le novità di Call of Duty Modern Warfare 3 nella nostra notizia dedicata.

Durante la Gamescom 2023 è stato mostrato anche un lungo filmato gameplay: lo trovate insieme a tutti gli altri annunci nel nostro recap dedicato.