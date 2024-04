Call of Duty, un oggetto costa più del gioco (ed è polemica)

Il team di sviluppo di Call of Duty Modern Warfare 3 ha introdotto nel gioco un nuovo guanto a tema King Kong, che a quanto pare non è andato proprio giù ai giocatori.

L'ultimo episodio della serie (potete acquistarlo ) è un capitolo orientato sul comparto multiplayer, quindi la presenza di oggetti a pagamento è scontata.

Lasciando da parte l'arrivo anche di Call of Duty: Warzone Mobile, è il momento di tornare sul capitolo principale.

Come riportato anche da Eurogamer, quest'arma da mischia è nota come guanto BEAST (BEAST è l'acronimo di Bio-Enhanced Anatomech Seismic Thunder) e promette che chi lo impugna sarà in grado di "colpire forte come Kong".

Il che, sulla carta, sembra piuttosto interessante, se il tutto non costasse un occhio della testa.

Il guanto può essere acquistato solo facendo nostri anche gli altri quattro pacchetti a tema Godzilla x Kong. Ed è qui che iniziano i problemi.

Ciascuno di questi pacchetti costa ai giocatori 2400 COD Points, pari a 20 dollari.

Come sicuramente avrete già capito, questo significa che i giocatori dovranno sborsare 80 dollari per ottenere tutti e quattro i pacchetti necessari per mettere le mani sul guanto BEAST.

Si tratta di una cifra superiore a quella del gioco stesso, che rende il guanto una delle armi più costose di Call of Duty.

In un thread su Reddit intitolato «Ho preso il guanto BEAST così non dovete farlo voi», il giocatore xGrimaulOnXboxx non ha usato mezzi termini. «Porca pu**ana, non ne è valsa la pena», ha scritto.

Il guanto «non fa nulla di speciale» notando che, nonostante la promessa di poter colpire come Kong, non fa nemmeno a pezzi i nemici. «Se eravate interessati al blueprint da mischia, risparmiate i vostri soldi, non vale 80 dollari».

In un thread separato, un altri utente ha dichiarato che Activision deve essere «fuori di testa se pensa che quel guanto valga 80 dollari».

