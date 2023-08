Call of Duty, un fan ha eseguito una "missione impossibile"

In attesa che Activision sia pronta mostrare il capitolo del 2023, con molta probabilità Call of Duty Modern Warfare 3, i giocatori continuano a divertirsi coi "vecchi" capitoli della serie.

Dopo il secondo Modern Warfare (che trovate su Amazon), a quanto pare ci sono utenti che sanno il fatto loro.

Advertisement

Come riportato anche da ComicBook, infatti, un giocatore di Call of Duty è diventato virale dopo aver realizzato un'incredibile acrobazia.

COD è un gioco che premia molto l'abilità e questo non sorprende nessuno, men che meno chi ha una conoscenza anche minima del gioco.

Si tratta di una serie che, pur essendo "solo" in soggettiva, permette ai giocatori di diventare piuttosto abili nel raggiungere i propri obiettivi e che ha generato innumerevoli filmati di alcuni momenti davvero incredibili sia nel multiplayer normale che in Warzone.

L'ultimo esempio proviene da un giocatore che si fa chiamare GhostofCaldera su Twitter. Il fan ha guidato una moto da cross giù da una scogliera - sì, proprio come Tom Cruise nell'ultimo film di Mission: Impossible - e si è poi espulso da essa e ha estratto il paracadute.

Questo di per sé non sarebbe nulla di eclatante, se non fosse che la moto da cross è poi "rimbalzata", permettendo al giocatore di montare ancora una volta in sella a mezz'aria e di conseguenza atterrare senza un graffio.

È un trucco piuttosto impressionante e una di quelle cose incredibilmente difficili da replicare. Non è chiaro se si sia trattato di un'operazione pianificata e ripetuta più volte o se sia stato solo un momento fortunato ripreso dal giocatore.

In ogni caso, è sicuramente una delle cose più belle che sia siano mai visto in Call of Duty negli ultimi tempi e dimostra cosa è possibile fare, ancora, nello sparatutto.

Restando in tema, ricordiamo che i prossimi capitoli di Call of Duty dovrebbero arrivare sul catalogo di gaming on demand di Xbox Game Pass solo a partire dal 2025 inoltrato.

Tralasciando i capitoli della serie più recenti, sembra proprio che il primo Black Ops sia stato preso "d'assalto", dopo la riapertura dei server online.

Per concludere, avete provato ad avviare online uno qualsiasi dei capitoli di Call of Duty su Wii e DS di recente? Se sì, sappiate che avrete una brutta sorpresa.