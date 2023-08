Call of Duty Modern Warfare 3 uscirà anche su PS4 e Xbox One, è ufficiale

Continua l'ondata di titoli cross-gen nonostante gli anni dall'uscita delle nuove console, con Call of Duty Modern Warfare 3 che è stato confermato ufficialmente anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Il seguito di Call of Duty Modern Warfare 2 (che trovate ancora su Amazon), potrà essere giocato quindi anche da chi non è passato all'attuale generazione di console.

Le prime indiscrezioni erano emerse qualche ora fa, con la possibilità che il nuovo episodio della saga di shooter potesse effettivamente tornare anche su PlayStation 4 ed Xbox One.

Tutto è iniziato il 10, quando sul web era emersa la data di uscita relativa solo a PS5 e Xbox Series X|S.

Tuttavia sul canale ufficiale YouTube di PlayStation, in cui il malvagio Makarov sta pianificando la sua vendetta, il video (lo trovate qui) menziona specificamente un lancio su sistemi PS5 e PS4.

In questo marasma di dubbi è arrivata la conferma, tramite IGN US, della release di Call of Duty Modern Warfare 3 anche sulla precedente generazione di console.

Activision ha infatti confermato che anche le "vecchie" Xbox e PlayStation avranno il loro Modern Warfare 3. Prima tramite il sito di Xbox che è stato prontamente aggiornato, e poi ai microfoni dei colleghi di IGN a cui il publisher ha confermato l'esistenza della versione PS4.

Ci sarà un evento dedicato al gioco il prossimo 17 agosto, nel quale tutte queste informazioni verranno rese definitive e, probabilmente, vedremo ancora di più di Call of Duty Modern Warfare 3 in attesa della release.

Ricordiamo, se siete possessori di console Microsoft, che Modern Warfare 3 non sarà disponibile gratis su Xbox Game Pass, perlomeno non subito, visto che i prossimi capitoli di Call of Duty dovrebbero arrivare sul catalogo di gaming on demand solo a partire dal 2025 inoltrato.

Speriamo che Modern Warfare 3 possa dare ai fan della serie anche un nuovo capitolo da amare, visto che le classifiche recenti delle vendite di Xbox danno molti Call of Duty del passato come i giochi più popolari.