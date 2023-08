Call of Duty Modern Warfare 3, Makarov vi dà un nuovo appuntamento

Call of Duty Modern Warfare 3 si è mostrato nuovamente qualche ora fa, nello specifico svelando il ritorno di Vladimir Makarov, che sarà l'antagonista del gioco.

Manca poco, per altro, al pensionamento del capitolo precedente (che però potete acquistare al volo su Amazon), prima di buttarci nuovamente in Call of Duty Modern Warfare 3.

Il titolo sarà infatti disponibile dal 10 novembre, come già svelato da Activision con le prime informazioni nei giorni scorsi.

L'originale Modern Warfare 3 uscì nel 2011 e Vladimir Makarov era il peggior pericolo perla squadra del Capitano Price e soci, dopo essere stato un antagonista "di spalla" in Modern Warfare 2.

Lo sarà ancora in questo caso, come potete vedere dal trailer:

«La minaccia definitiva torna in MW3», dichiara la descrizione breve ma altisonante del video.

L'ultimo grande villain della trilogia originale di Modern Warfare è tornato in grande forma, il che significa che ci sono notizie cattive notizie per la Task Force 141.

Mentre vediamo che Vladimir Makarov non è niente affatto meno brutale e inquietante, anzi, scopriamo anche che il vero e completo reveal mondiale di Call of Duty Modern Warfare 3 sarà il 17 agosto.

Confermata, quindi, l'ennesima indiscrezione che voleva un reveal finale del titolo proprio in questa data.

Nel quale sapremo anche, finalmente, tutto quello che manca riguardo il progetto. Le uniche cose note sono che il gioco sarà sia in single player che multiplayer, sebbene manchino le specifiche delle modalità in questione dal primo teaser che è stato pubblicato.

Al momento mancano anche le piattaforme di riferimento, sebbene immaginiamo che PS5, Xbox Series X|S e PC siano in testa.

Speriamo che Modern Warfare 3 possa dare ai fan della serie anche un nuovo capitolo da amare, visto che le classifiche recenti delle vendite di Xbox danno molti Call of Duty del passato come i giochi più popolari.