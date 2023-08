Call of Duty Modern Warfare 3 uscirà anche su PS4 e One? Prime indiscrezioni

Call of Duty Modern Warfare 3 sarà il prossimo capitolo della serie di sparatutto targata Activision, come confermato solo pochi giorni fa.

Il secondo episodio di Modern Warfare (lo trovate su Amazon) a quanto pare non è bastato al publisher americano, così come ai giocatori.

Difatti, il nuovo capitolo vedrà la luce il prossimo 10 novembre di quest'anno, come confermato anche da un primo trailer.

Al momento mancano le piattaforme di riferimento, sebbene PS5, Xbox Series X|S e PC sarebbero le favorite. A quanto pare, però, i possessori di console last-gen potrebbero rimanere delusi, come riportato anche da GamesRadar.

Le speculazioni sono iniziate il 10 agosto, quando l'account Twitter riportato qui sotto ha fatto notare che Modern Warfare 3 potrebbe non essere disponibile per PS4 e Xbox One.

Modern Warfare III might not be coming to last-gen consoles (PS4/Xbox One) pic.twitter.com/EwkKpd2fMg — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) August 10, 2023

Alla base di queste dichiarazioni c'è l'annuncio del sito web di Xbox per Modern Warfare 3, che parla solo di un lancio su sistemi Xbox Series X/S e omette del tutto qualsiasi riferimento alla macchina di ultima generazione.

Tuttavia, le speculazioni non si fermano qui. Sul canale ufficiale YouTube di PlayStation, in cui il malvagio Makarov sta pianificando la sua vendetta, menziona specificamente un lancio su sistemi PS5 e PS4.

Che quindi il gioco possa saltare solo la vecchia generazione Microsoft, dicendo sì a PlayStation 4? Staremo a vedere.

Ricordiamo, se siete possessori di console Microsoft, che Modern Warfare 3 non sarà disponibile gratis su Xbox Game Pass, perlomeno non subito, visto che i prossimi capitoli di Call of Duty dovrebbero arrivare sul catalogo di gaming on demand solo a partire dal 2025 inoltrato.

Ma non solo: avete avuto modo di leggere che il primo Black Ops è stato infatti preso "d'assalto", dopo la riapertura dei server online?

Infine, se provate ad avviare online uno qualsiasi dei capitoli di Call of Duty sulle vecchie Wii e DS, vi anticipiamo che avrete una brutta sorpresa.