Modern Warfare 3 è il peggior Call of Duty di sempre, per Metacritic

Sembra proprio che l'ultimo capitolo di Call of Duty abbia decisamente deluso le aspettative: la critica internazionale non ha ritenuto Modern Warfare 3 un prodotto all'altezza, con diverse recensioni negative emerse di conseguenza.

La situazione dell'ultimo episodio della saga sparatutto (che trovate su Amazon) è dunque decisamente poco incoraggiante: nel momento in cui scriviamo questo articolo, secondo Metacritic è addirittura uno dei peggiori videogiochi del 2023, oltre che il peggior capitolo di sempre per Call of Duty.

Advertisement

Attualmente Modern Warfare 3 presenta infatti una media del 50, solo di poco superiore ad altri 2 flop come Quantum Error e Lords of the Rings Gollum: una media resa possibile anche e soprattutto da una campagna enormemente deludente.

Per rendere meglio l'idea di quanto sia grave la situazione, Forbes ci propone una classifica con le medie voto di tutti i principali capitoli della serie, che vi riepilogheremo di seguito:

Modern Warfare III (2023) - 50

Modern Warfare II (2022) - 75

Vanguard - 73

Black Ops: Cold War - 76

Modern Warfare (2019) - 80

Black Ops 4 - 83

WWII - 79

Infinite Warfare - 77

Black Ops III - 81

Ghosts - 78

Black Ops II - 81

Modern Warfare 3 (2011) - 88

Black Ops - 87

Modern Warfare 2 (2009) - 94

World at War - 84

Call of Duty 4: Modern Warfare - 94

Call of Duty 3 - 82

Call of Duty 2 - 89

Call of Duty - 91

Come potete osservare voi stessi, appare evidente che la saga di Call of Duty, pur avendo i suoi alti e bassi, ha sempre mantenuto una media qualitativa abbastanza elevata fin dalle sue origini.

Modern Warfare 3 è invece il primo vero passo falso di Activision: questa è infatti la prima volta che un capitolo della saga sparatutto riceva una media voto addirittura inferiore alla sufficienza.

Secondo un nuovo report di Bloomberg, pare che lo sviluppo di Modern Warfare 3 sia stato particolarmente frettoloso, al punto che inizialmente doveva essere un DLC. E non fatichiamo a crederlo, francamente.

Probabilmente non era questo il modo in cui il team voleva inaugurare l'esordio di Call of Duty sotto la guida di Microsoft, come prontamente ricordato da una pubblicità all'accensione di Xbox, ma appare evidente che per il prossimo episodio occorrerà riflettere duramente ed evitare di ripetere gli stessi errori.