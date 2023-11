Call of Duty Modern Warfare 3, il "pacco da su" di Giorgione è pronto per essere sganciato sui nemici

Manca poco all’arrivo di Call of Duty Modern Warfare 3 e, nel caso ve lo steste chiedendo, anche il mitico Giorgione sta aspettando il lancio del nuovo capitolo della saga di shooter con tanto di pacco da su pronto per la consegna. Che poi sarebbe il "pacco da giù" tipico degli studenti/lavoratori fuori sede italiani che vanno a vivere al nord, ma ci siamo capiti.

Per celebrare un lancio di tale portata, a cui potete partecipare preordinando la vostra copia del gioco su Amazon ovviamente, Call of Duty e PlayStation hanno deciso di puntare su una usanza ormai consolidata e diventata tradizione: il suddetto pacco da giù.

I due personaggi principali del gioco, il capitano John Price e Vladimir Makarov, sono infatti protagonisti di altrettanti video che richiamano la quotidianità di molti italiani che vivono lontani da casa.

Giocando sul ruolo della mamma che si preoccupa e prende cura dei figli fuori sede, la campagna fonde la tradizione italiana con Call of Duty creando il “pacco da su”, una versione rivisitata del “pacco da giù”, il cesto classicamente inviato dalla mamma e che contiene tutti i prodotti tipici del luogo d’origine e gli alimenti necessari al sostentamento.

Perché sostituire il "su" con il "giù"? Trattandosi del mondo di Call of Duty, il parallelismo con gli approvvigionamenti che vengono calati dall’alto per i giocatori è immediato, da qui la decisione di ribattezzarlo con il nome “pacco da su”.

A preparare il pacco c'è una guest star d'eccezione, il già citato Giorgione:

Giorgione ha accettato la sfida di Call of Duty e ha creato il suo personalissimo “pacco da su” attingendo direttamente alla propria cucina. Grazie al suo grande carisma e alla sua genuinità, Giorgione si è calato perfettamente in questa missione speciale per offrire al capitano solo il meglio in circolazione.

Ma non è finita qui, perché nel video dedicato al pacco preparato per Makarov è presente anche un altro grandissimo ospite, il capitano del Napoli campione d’Italia Giovanni Di Lorenzo, appassionato giocatore di Call of Duty. La stella della squadra partenopea è pronta a rispondere alla chiamata del capitano Price, la Task Force 141 può contare anche su di lui per contrastare la minaccia rappresentata da Makarov.

Una bella notizia, questa, che potrebbe calmare gli animi dei giocatori PS5, che di recente si sono trovati con dei grossi problemi relativi ai trofei, per non parlare del problema per cui non si può avviare il gioco se non con un disco PS4.