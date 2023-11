Call of Duty: Modern Warfare 3, un errore impedisce agli utenti PS5 di giocare

In vista della release di Call of Duty Modern Warfare 3, prevista per il 10 novembre 2023, è emersa ora una notizia non proprio piacevole per i giocatori su PS5 che, a quanto pare, dovranno avere ancora a che fare con il gioco precedente.

Già i giocatori PS5 si erano dovuti sorbire un'altra brutta notizia, stavolta relativa ai Trofei, che non aveva creato una bella situazione per tutti coloro i quali amano completare i propri videogiochi al 100%.

Stavolta, invece, è emerso un errore che richiede l'utilizzo forzato di Call of Duty: Modern Warfare 2 per giocare a Call of Duty: Modern Warfare 3 (tramite Kotaku).

No, non ci siamo sbagliati. Un errore che sta emergendo in queste ore richiede non solo di avere il titolo precedente in collezione, che tutto sommato è una cosa anche facile da risolvere per un appassionato della serie, ma di inserire fisicamente il disco del precedente capitolo della serie, per altro in versione PlayStation 4.

La segnalazione è arrivata da alcuni giocatori su PS5 che hanno dichiarato di non poter avviare la campagna del nuovo gioco, già disponibile per chi ha effettuato il preordine, a causa di un errore che richiede di "inserire un disco PS4 di Modern Warfare 2" e riprovare.

Nelle prime ore i giocatori hanno cercato di trovare delle soluzioni alternative per riuscire a sbloccare il problema ma, come spesso accade in questi casi, non sempre le soluzioni funzionano.

Nel frattempo Activision si è messa all'opera per trovare una soluzione e, in una serie di tweet, ha aggiornato la community dicendo di aver inserito un fix per questo errore che non dovrebbe ricapitare più. Almeno così si spera.

Come soluzione estrema potete acquistare Call of Duty: Modern Warfare 2 a un minor prezzo su Amazon, se proprio non riuscite ad avviare Modern Warfare 3 in altro modo.