Call of Duty: Black Ops 6 potrebbe avere una data di uscita

I fan vedranno in azione il prossimo Call of Duty: Black Ops 6 dopo l'evento Xbox di domenica, sebbene a quanto pare la data di uscita del gioco sarebbe trapelata in anticipo.

Lasciando da parte Modern Warfare 3, che trovate su Amazon, Black Ops 6 è infatti particolarmente promettente.

Ora, mentre arrivano brutte notizie lato Trofei, sembra che la release del nuovo capitolo sia fissata durante il prossimo autunno di quest'anno.

Secondo le ultime notizie, Call of Duty: Black Ops 6 uscirà il 25 ottobre 2024, ossia nel tipico periodo autunnale a cui la serie ci ha abituato nel corso degli ultimi anni (via ComicBook).

Queste informazioni provengono nello specifco dall'ultimo aggiornamento del Notepad del redattore di The Verge Tom Warren, che include informazioni sul calendario delle uscite di Xbox per il 2024 nel suo complesso, e quindi non solo su Black Ops 6.

Sebbene Warren sia una fonte quasi sempre molto affidabile, queste informazioni non sono ancora ufficiali fino a quando la data di uscita non verrà comunicata direttamente da Xbox.

Per quanto riguarda ciò che sappiamo del prossimo Black Ops, il teaser del gioco anticipa un'ambientazione durante la Guerra del Golfo e il ritorno di personaggi storici del franchise come Frank Woods.

Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile anche su Game Pass al day-one, mentre Xbox ha comunicato che saranno rivelati ulteriori dettagli sul gioco subito dopo lo showcase del 9 giugno. Ovviamente, noi di SpazioGames seguiremo l'evento in diretta con recap e news in tempo reale, quindi restate in zona.

