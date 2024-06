Call of Duty: Black Ops 6 ha una brutta notizia per i cacciatori di Trofei

I fan temono che i Trofei di Call of Duty: Black Ops 6 per PS5 non saranno accompagnati dall'ambito trofeo di Platino.

Come il titolo dell'anno scorso - Modern Warfare 3, che trovate su Amazon - Black Ops 6 potrebbe avere il suo stesso "problema".

Problema che, di fatto, era impossibile da avvistare in occasione del reveal trailer di poche settimane fa.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, è stato apparentemente elencato il Trofeo di Platino come un download DLC via Call of Duty HQ.

Sappiamo bene che Modern Warfare 3 è stato trattato come DLC e non ha ottenuto l'ambito Trofeo. Tuttavia, la versione PS4 del gioco era dotata di un elenco completo di Trofei a sé stante che includeva il massimo riconoscimento.

Il suddetto elenco di DLC è stato individuato dall'utente di Reddit "Mysterious_Ad7559" e sembra simile a come il launcher di Call of Duty ha gestito il capitol dello scorso anno.

Questo non vuol dire che Black Ops 6 non sia un titolo a tutto tondo come il suo predecessore, ma è solo il modo in cui i giochi di Call of Duty saranno supportati in futuro.

Insomma, a meno che Sony e Activision non abbiano trovato un modo per far sì che PS5 riconosca Black Ops 6 come un gioco completo con una lista di Trofei a sé stante, è improbabile che avremo un Platino su PS5 (la versione PS4 dovrebbe rimanere intoccata)

La mancanza di un trofeo di Platino non farà alcuna differenza per molti di voi, ma di sicuro irriterà e non poco i cacciatori di Trofei.

Restando in tema, avete letto che il primo trailer del nuovo Call of Duty nasconderebbe un bel po' di segreti nascosti?

Ricordiamo infine che per saperne di più sul gioco dovremo necessariamente aspettare il reveal del gameplay di Black Ops 6, previsto subito dopo lo showcase di Xbox del 9 giugno.