Call of Duty Black Ops 6: «non siete pronti», secondo Treyarch

Durante la giornata di ieri, 23 maggio, Activision ha confermato il prossimo Call of Duty Black Ops 6.

Il successore di Modern Warfare 3 (lo trovate su Amazon) sarà quindi un ritorno alla serie bellica che ha fatto la fortuna dei passati episodi.

Già nelle scorse ore era emerso il logo, ma ora che è arrivata l'ufficialità è tempo di parlarne.

Come riportato da GamingBolt, sarebbero emerse fughe di notizie sul titolo in lavorazione già nel 2022, anno in cui sono iniziati i playtest, secondo quanto dichiarato da Nicole Havin, game designer di Treyarch.

Di recente Havin ha twittato che il gioco è stato «in fase di playtesting per due anni» e che «non siete pronti», forse suggerendo qualche sorpresa per il reveal.

Call of Duty: Black Ops 6 non ha ancora una data di uscita, ma pare che verrà lanciato durante il mese di ottobre, sebbene al momento manchi ancora una data da segnare in rosso sul calendario.

Il setting sarà probabilmente quello della Guerra del Golfo, oltre al fatto che sarà il primo titolo del franchise ad avere un ciclo di sviluppo di ben quattro anni.

Ci auguriamo solo che ne valga la pena, magari offrendo stavolta anche un comparto per giocatore singolo all'altezza (vera criticità del precedente Modern Warfare 3).

Ricordiamo anche che ieri, via comunicato stampa, è stato confermato che Xbox ha annunciato un doppio evento che si terrà subito dopo l’Xbox Games Showcase, durante il quale verrà annunciato un approfondimento esclusivo del prossimo capitolo del franchise di Call of Duty.

Ma non solo: alcuni recenti rapporti indicano anche che il gioco sarà lanciato su Game Pass al day-one, cosa questa per nulla scontata.

Il presidente di Xbox Sarah Bond ha in ogni caso ribadito alcune settimane fa che i titoli Activision saranno disponibili dal primo giorno sul catalogo.