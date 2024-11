Black Ops 6 si espande gratis su Xbox Game Pass

Una nuova mappa Zombies chiamata "Citadelle Des Morts" arriverà su Xbox Game Pass il 5 dicembre come parte della Stagione 01 di Call of Duty: Black Ops 6.

Lo ha annunciato lo sviluppatore Treyarch, rivelando un trailer cinematografico che introduce la nuova esperienza per lo sparatutto in questione (che trovate su Amazon).

Quindi, mentre già si parla nientemeno che di Call of Duty 2027, gli occhi sono ora puntati sul nuovo DLC in arrivo.

Come riportato anche da Pure Xbox, la mappa si svolge in un castello medievale ad Avalon, dove i giocatori dovranno cercare un artefatto dimenticato e un uomo che non dovrebbe essere vivo.

"Citadelle Des Morts" segue gli eventi della mappa base "Terminus" e promette di essere un'esperienza Zombies completa e articolata.

Il trailer non mostra gameplay, ma si concentra sulla storia e l'ambientazione della nuova mappa.

Treyarch ha dichiarato: «Dopo gli eventi di Terminus, la nostra squadra segue gli indizi fino a un castello medievale ad Avalon alla ricerca di un artefatto dimenticato e di un uomo che non dovrebbe essere vivo».

L'arrivo di "Citadelle Des Morts" così presto dopo il lancio del gioco principale è un segnale positivo per i fan della modalità Zombies.

Gli appassionati sperano che Treyarch continui a rilasciare mappe Zombies ampie e dettagliate con regolarità.

Oltre alla mappa Zombies, a metà stagione sono previsti altri contenuti multiplayer per Black Ops 6, tra cui nuove armi, modalità e operatori. I giocatori potranno accedere a tutti questi nuovi contenuti su Xbox Game Pass dal 5 dicembre.

L'aggiunta di "Citadelle Des Morts" e dei contenuti multiplayer dimostra l'impegno degli sviluppatori nel supportare Black Ops 6 con aggiornamenti sostanziali dopo il lancio, per mantenere alta l'attenzione dei giocatori.

Restando in argomento, i giocatori di Call of Duty: Black Ops 6 a quanto pare hanno già trovato un exploit che rende invincibili proprio per la mappa Zombie Terminus.