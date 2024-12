Call of Duty storici potrebbero arrivare gratis su Game Pass

Microsoft ha aggiunto alcuni titoli storici di Call of Duty al suo PC Store, accendendo le speranze dei fan su un possibile approdo anche nel catalogo di Xbox Game Pass.

Con Black Ops 6 ormai nei negozi (e che trovate scontato su Amazon) la febbre per la serie è sicuramente risalita.

E considerando che proprio l'ultimo capitolo ha spopolato abbastanza grazie alla sua inclusione in Game Pass, a breve sarà forse il momento di riscoprire anche altri classici.

Come riportato anche da VGC, i capitoli che potrebbero sbarcare su Game Pass sono i seguenti:

Call of Duty

Call of Duty 2

Call of Duty 4: Modern Warfare

Call of Duty: United Offensive

Questi titoli, precedentemente assenti dallo store, ora possono essere acquistati direttamente per PC.

È interessante notare che Call of Duty: United Offensive, espansione del primo capitolo della serie, non è mai stato rilasciato su console.

Secondo il giornalista di settore Knoebel, l’aggiunta al Microsoft Store potrebbe anticipare l’arrivo di questi giochi su Game Pass, come già accaduto per altri titoli legacy.

Microsoft ha già dimostrato un chiaro interesse a valorizzare il franchise Call of Duty, soprattutto dopo l'acquisizione di Activision Blizzard.

L’inclusione di titoli come Call of Duty 2 e Call of Duty 4: Modern Warfare sarebbe una mossa significativa per gli abbonati al Game Pass, specie per i nostalgici della serie.

Tuttavia, resta da vedere se l’approdo su Game Pass sarà confermato o se si tratterà solo di una disponibilità a pagamento sul PC Store.

Per ora, i fan della serie possono acquistare questi titoli e godersi alcuni dei momenti più iconici che hanno definito il successo di Call of Duty. Ma le speranze di una loro inclusione nel Game Pass restano alte.

Ricordiamo in ogni caso che Call of Duty: Black Ops 6 sarà in prova gratis dal 13 dicembre con un gran numero di modalità multigiocatore.