Calendario dell'avvento di Spaziogames: scopri l'offerta dell'1 dicembre

Il periodo natalizio si avvicina, portando con sé l'incertezza su cosa regalare alle persone care, inclusi noi stessi. Se state cercando idee interessanti e originali per i regali di Natale, vi invitiamo a consultare la nostra selezione di consigli, adatti a tutte le preferenze e budget. Quest'anno abbiamo introdotto una novità per facilitare i vostri acquisti: il nostro Calendario dell'Avvento.

Iscriviti ora ad Amazon Prime

Simile ai tradizionali Calendari dell'Avvento, che ogni giorno di dicembre svelano una sorpresa fino al 25, anche il nostro vi offrirà ogni giorno una promozione speciale. Iniziamo questa nuova tradizione di Spaziogames con l'edizione PS5 di EA Sports FC 24, disponibile oggi su Amazon a soli 49,97€ invece di 54,99€, grazie a uno sconto del 9%.

EA Sports FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 24 irrompe sul palcoscenico dei videogiochi come il degno erede della leggendaria serie FIFA, rivestendo l'abito della novità pur rimanendo saldamente ancorato alle sue amate radici. Questo gioco è un sogno che diventa realtà per gli estimatori del calcio, offrendo un'esperienza immersiva e fedele alla realtà con oltre 19.000 giocatori e giocatrici su licenza, oltre 700 squadre e 100 stadi da ogni angolo del pianeta.

Vecchi fan di FIFA scopriranno in EA Sports FC 24 una continuità entusiasmante, mentre i nuovi giocatori resteranno stupiti dalla ricchezza di dettagli e dalla vasta scelta disponibile. In più, per gli aspiranti manager, la modalità Carriera rinnovata promette una profondità di gioco e un controllo tattico senza precedenti.

Lanciato a 79,99€, EA Sports FC 24 può ora essere vostro per soli 49,97€. Questa diminuzione di prezzo è una chance imperdibile per chi era in attesa di un affare o semplicemente esitante all'acquisto. Acquistare un titolo così ricercato a un prezzo ridotto è un'opportunità da cogliere al volo per tutti gli appassionati di calcio e videogiochi.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon