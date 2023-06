Bose Soundbar 300 oggi con uno sconto del 36%! Imperdibile!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 29 maggio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la Bose Soundbar 300, che attualmente potete portarvi a casa a soli 319,99€, rispetto agli usuali 499,99€ di listino, per un risparmio reale di 180€ e uno sconto del 36%.

Bose Soundbar 300 è una soundbar versatile e adatta a tutte le esigenze quotidiane, progettata per offrire un suono ampio, dialoghi chiari e bassi potenti, ottima per film, musica e giochi. Il design è elegante e sottile, con un'acustica impeccabile. La funzione di controllo vocale, ampliata dalla tecnologia Bose Voice4Video, permette di gestire la soundbar e altri dispositivi con un singolo comando vocale.

Grazie alla tecnologia Bose Voice4Video, è possibile controllare non solo la soundbar, ma anche la TV e il decoder con un semplice comando vocale, eliminando la necessità di telecomandi o pulsanti. È possibile accendere la TV e passare al canale preferito solo chiedendolo ad Alexa.

Bose Soundbar 300 offre molteplici opzioni di ascolto grazie alla compatibilità con Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2 e Spotify Connect. È possibile gestire i servizi musicali preferiti o riprodurre qualsiasi contenuto dal telefono o tablet.

Leggi anche Soundbar per gaming | Le migliori del 2023

Oltre alla Bose Soundbar 300 menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.