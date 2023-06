Bose Smart Soundbar 600 con il 22% di sconto! Risparmi oltre 120€!

Anche oggi, giovedì 8 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la Bose Smart Soundbar 600, che attualmente potete portarvi a casa a soli 429€, rispetto agli usuali 549,95€ di listino, con uno sconto del 22% e un risparmio reale di 120,95€.

La Bose Smart Soundbar 600 è una soundbar dotata di supporto Dolby Atmos che, grazie alla tecnologia Bose TrueSpace, offre un suono coinvolgente per film, serie TV e musica. Bose TrueSpace analizza i segnali sonori, anche quelli non Dolby Atmos come lo stereo o il 5.1, migliorandoli per una coinvolgente esperienza multicanale.

La Bose Smart Soundbar 600, all'interno di un corpo compatto, dispone di cinque trasduttori, di cui due orientati verso l'alto per una distribuzione ottimale del suono in tutte le direzioni. La Bose Smart Soundbar 600, oltre ad avere una connettività wireless con Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect e Chromecast integrati, offre un ampio controllo all'utente attraverso il controllo vocale di Amazon Alexa o l'Assistente Google (con un dispositivo Google compatibile), un telecomando e l'app Bose Music.

