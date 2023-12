Bobby Kotick lascia Activision-Blizzard: ecco la lettera di addio

Activision-Blizzard ha legato per decenni il suo nome a quello di Bobby Kotick, il dirigente che più volte è stato al centro di vicende controverse che ora lascia definitivamente il suo ruolo.

Come già annunciato, infatti, dal 1 gennaio 2024 non ci sarà più Bobby Kotick alla guida dell'azienda.

«Phil mi ha chiesto di rimanere come amministratore delegato di ABK, riportando a lui, e abbiamo concordato che lo farò fino alla fine del 2023», disse Kotick mentre l'affare tra Xbox Activision-Blizzard stava andando avanti.

Ora è arrivato il momento di salutare Bobby Kotick definitivamente, ed è lui stesso a farlo con una lettera aperta sul sito ufficiale di Activision-Blizzard.

«Nel corso degli anni, la mia passione per i videogiochi è stata spesso attribuita a Pitfall!, River Raid e Kaboom!», esordisce Kotick nella nota chiamata "Con gratitudine":

«Quaranta anni dopo, mentre il mio ultimo giorno alla guida di questa azienda si avvicina, mi meraviglio di quanto le persone di talento della nostra azienda siano arrivate lontano nel realizzare il grande potenziale dei giochi. Avete trasformato una forma di intrattenimento hobbistica nel mezzo più coinvolgente del mondo. È stato il privilegio della mia vita lavorare al vostro fianco mentre ampliavamo l’attrattiva dei giochi.»

Continuando a celebrare il valore delle persone che hanno lavorato all'interno di Activision-Blizzard, Kotick parla anche del rapporto con Phil Spencer. Il che è surreale visto che la stessa Xbox era considerata fallimentare da Kotick in passato:

«Phil Spencer apprezza la magia di ABK da decenni. Quando si è rivolto a me e a Brian due anni fa e ha proposto di acquisire l’azienda, è stato subito ovvio che la combinazione delle nostre attività ci avrebbe consentito di continuare a essere leader mentre l’elenco di concorrenti capaci e dotati di risorse adeguate cresceva. Phil condivide i nostri valori e riconosce i nostri talenti. È appassionato dei nostri giochi e delle persone che li realizzano. Ha un'ambizione audace.»

«Non potreste essere in mani migliori», dichiara Kotick in chiusura della lettera, salutando "con gratitudine e apprezzamento" tutti coloro i quali hanno lavorato con lui in questi 32 anni di carriera.

La speranza è che questa sia davvero una nuova era per Activision-Blizzard, che ha recentemente chiuso i casi sulle molestie mentre dovrà ancora affrontare degli ostacoli con l'acquisizione da parte di Xbox, probabilmente, che renderà sempre più importante Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi tramite Amazon).