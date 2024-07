Bloodborne torna virale su PS5 e PS4, grazie a Shadow of the Erdtree

Shadow of the Erdtree si è già dimostrato come una delle produzioni videoludiche più importanti di questo 2024: il DLC di Elden Ring si è rivelato semplicemente impressionante, riuscendo a riportare forte entusiasmo tra i fan dei soulslike.

Diversi utenti hanno infatti capito di non essere ancora sazi e di volere ancora nuove sfide di FromSoftware: un entusiasmo di cui sembra avere approfittato anche Bloodborne, che negli scorsi giorni ha avuto un nuovo boom di popolarità su PS5 e PS4.

Advertisement

L'esclusiva PlayStation (di cui trovate l'edizione GOTY su Amazon) è ancora oggi uno dei soulslike più apprezzati di sempre, come ci avete recentemente confermato in un nostro sondaggio e come dimostrano anche gli ultimi dati arrivati dopo il lancio del DLC di Elden Ring.

Gli ultimi dati di GameInsights, riportati su TrueTrophies (via Tech4Gamers), testimoniano infatti che Bloodborne è tornato virale sulle console PlayStation: nel mese di giugno è stato registrato un aumento del 57% dei giocatori per l'esclusiva PlayStation di FromSoftware.

Il numero di giocatori è aumentato per tutti i soulslike di FromSoftware rilasciati su PlayStation: ciò rende evidente un'ondata di entusiasmo dei fan che, per ingannare l'attesa per l'uscita di Shadow of the Erdtree, hanno iniziato a recuperare buona parte del catalogo del team di sviluppo.

Tuttavia, soltanto i numeri di Bloodborne hanno continuato a crescere anche dopo l'uscita del DLC: nella settimana successiva al lancio di Shadow of the Erdtree, l'esclusiva PlayStation è stata il 65esimo gioco più giocato sulle console di casa Sony, con un ulteriore aumento dell'11.61%.

Insomma, qualora servissero ulteriori conferme, il pubblico ha ancora fame di Bloodborne ed è più che pronta a tornare a vestire i panni del Cacciatore, se mai dovesse arrivare l'occasione giusta.

Da diverso tempo i fan sognano infatti di poter vedere una patch next-gen del gioco o un porting su PC: perfino gli sviluppatori di FromSoftware vorrebbero vederlo rinascere, ma la decisione finale spetta a Sony.