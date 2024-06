Anche FromSoftware vorrebbe il ritorno di Bloodborne su PC

Da diverso tempo molti fan hanno la sensazione che Sony abbia volutamente scelto di "ignorare" Bloodborne, decidendo di portare quasi tutte le proprie IP su PC ad eccezione del capolavoro soulslike, sviluppato in esclusiva da FromSoftware.

Non è infatti un segreto che Bloodborne è ancora oggi una delle esclusive più amate dai fan PlayStation (lo trovate scontato su Amazon), ma è allo stesso tempo anche una delle produzioni che , anche e soprattutto per via del cap obbligato dei 30FPS avrebbe maggiore bisogno di un'edizione rimasterizzata

In un'intervista rilasciata a PC Gamer, il director Hidetaka Miyazaki ha ammesso che non sono solo i fan a voler vedere nuove versioni di Bloodborne e un potenziale porting su PC, pur lasciando intendere ancora una volta che la decisione non spetta direttamente a FromSoftware.

«So per certo che questi qui [si riferisce al producer e al suo interprete presenti durante l'intervista, ndr] vorrebbero un porting su PC. Se vi dicessi che lo vorrei anch'io, finirei nei guai come loro. Ma non è nulla a cui sarei opposto».

Dopo questa risposta ovviamente scherzosa e data tra molte risate, Miyazaki torna serio e conferma che il suo desiderio è quello di veder tornare Bloodborne in più forme possibili:

«Ovviamente, come uno dei creatori di Bloodborne, la mia opinione personale e puramente onesta è che adorerei vedere che possa essere goduto da più giocatori. Soprattutto trattandosi di un titolo che sta invecchiando, uno di quei giochi del passato che rimarrebbe perso su hardware vecchio — credo che per qualunque gioco di questo tipo sarebbe bello dare l'opportunità a più giocatori di provarlo e rivivere questa reliquia del passato. Quindi, per quanto mi riguarda, non è assolutamente qualcosa a cui mi opporrei».

Insomma, adesso abbiamo la conferma ufficiale, qualora fosse necessaria: anche Miyazaki e il suo team vorrebbero vedere una versione di Bloodborne su PC, ma la decisione finale spetta sempre a Sony.

In attesa di potervi dare presto buone notizie al riguardo, vi ricordiamo che tra pochi mesi sarà disponibile una nuova interessante guida completa di Bloodborne.

Nel frattempo, Sony dimostra di non essersi dimenticata del suo amatissimo soulslike... offrendovi un regalo sul nuovo Astro Bot. Sempre meglio di niente, forse.