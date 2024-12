Bloodborne Remaster ai The Game Awards? «Non è questo il caso»

È di nuovo quel periodo dell'anno: i The Game Awards sono alle porte, pronti a regalare ai fan dei videogiochi il loro "Natale" anticipato. Come da tradizione, l’hype si intensifica con fughe di notizie e voci di corridoio che circolano in rete.

Durante un intervento su Kinda Funny Games Daily (via The Gamer), il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ha alimentato le aspettative, rivelando che conosce un paio di annunci «qualificabili come grandi».

Tuttavia, ha subito smorzato gli entusiasmi dei fan di Bloodborne: il tanto richiesto remaster del titolo cult (che trovate su Amazon) non sarà tra questi.

Schreier ha precisato che gli annunci riguarderanno giochi con date di uscita molto distanti, probabilmente intorno al 2026 o addirittura oltre.

Rispondendo a un commento su Reddit che sperava in Bloodborne Remaster, Schreier è stato diretto: «Non è questo il caso.»

La delusione per i fan di Bloodborne è l’ennesima di un 2024 già pieno di illusioni.

L'inizio del mese aveva visto Sony celebrare il 30° anniversario di PlayStation con un video che includeva un riferimento al gioco e la parola "Persistence". Questo aveva scatenato teorie e speculazioni, ma senza alcun seguito concreto.

La speranza si era anche accesa con voci su una possibile manutenzione dei server o un potenziale aggiornamento per PS5 Pro, ma tutto si è rivelato un falso allarme.

Nonostante la smentita su Bloodborne, le parole di Schreier lasciano intendere che i The Game Awards potrebbero riservare sorprese importanti, con teaser trailer per progetti ambiziosi e lontani nel tempo.

Gli occhi ora sono puntati sulle rivelazioni di Geoff Keighley, che potrebbe svelare il futuro dell'industria con anteprime di giochi che ci accompagneranno nei prossimi anni.

Resta solo da vedere se questi "grandi annunci" riusciranno a soddisfare l'attesa febbrile di una community sempre più affamata di novità.

Fortuna comunque che di Bloodborne c'è sempre la versione emulata su PC, che a quanto pare è sempre più bella.