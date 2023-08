Bloodborne, ad anni dall'uscita, batte molti big odierni

Da tempo i chiacchiera del ritorno di Bloodborne, sebbene i fan non sembrano vedere i loro desideri esaudirsi.

Il soulslike di culto targato FromSoftware (trovate l'edizione GOTY su Amazon) è ancora oggi una delle esclusive più amate dai possessori di PS4 (e PS5).

Mentre l'unica cosa da fare è divertirsi con il surreale Bloodborne Kart, c'è invece chi continua a giocare al gioco originale.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, infatti, Bloodborne è stato uno dei giochi più giocati di luglio 2023 su PS5 e PS4.

Secondo i dati di gioco raccolti da TrueTrophies, il classico è stato uno dei titoli più giocati durante lo scorso mese.

Il fatto che Bloodborne sia stato offerto gratuitamente numerose volte negli ultimi otto anni è certamente d'aiuto, ma il fatto che abbia superato una serie di nuovi giochi usciti quest'anno è un'impresa non da poco.

TrueTrophies ha raccolto i dati di gioco di 3,2 milioni di account PSN attivi per generare la sua classifica: sebbene questa cifra non rappresenti tutti gli utenti attivi, ci dà un'idea abbastanza precisa di ciò che fanno i giocatori.

Secondo il sito, a luglio hanno giocato a Bloodborne più giocatori di titoli di un certo spessore come Dead Island 2, Exoprimal, Crash Team Rumble, Dead Space e Final Fantasy Pixel Remaster Collection.

Per aggiungere un po' di numeri al tutto, Bloodborne ha visto il 20,32% di giocatori in più rispetto a Dead Island 2 e addirittura il 55,09% in più rispetto a Exoprimal.

Sempre TrueTrophies sostiene che il numero di giocatori di Bloodborne è stato a un soffio da alcuni dei maggiori successi di quest'anno, tra cui Star Wars Jedi: Survivor.

I numeri non sembrano però smuovere Sony dal realizzare un sequel o anche solo una remastered del gioco, perlomeno al momento. Questo lascia intendere in ogni caso la portata di un gioco storico, che a quanto pare continua a portare a casa risultati a molti anni dall'uscita.

Peccato, visto che solo pochi mesi fa David Jaffe, il papà di God of War, segnalava di aver sentito parlare dello sviluppo di un'edizione rimasterizzata.

Vero anche il modder Lance McDonald aveva poi prontamente smentito le affermazioni dello sviluppatore, arrivando ad attaccarlo per diffuso voci senza alcun fondamento.