Bloodborne, qualcuno lo ha finito uccidendo un solo boss (e con due PS4)

Bloodborne è ancora un titolo così amato, che di tanto in tanto emergono delle imprese davvero niente male.

Il leggendario soulslike di FromSoftware (che trovate su Amazon) è infatti ancora molto giocato.

Del resto, visto che il gooco è stato dimenticato e i fan ciò non lo apprezzano, non resta che giocarci ancora e ancora.

Difatti, come riportato anche da GamesRadar, un giocatore di Bloodborne ha escogitato una strategia a suo modo diabolica per finire il gioco uccidendo un solo boss della storia principale.

Si tratta di ymfah, un utente che dedica mesi e mesi a scoprire i segreti più nascosti di Bloodborne.

Questa volta, con l'aiuto di una seconda persona, ha escogitato un metodo per completare il gioco From uccidendo un solo boss della storia principale, come potete vedere nel complicatissimo e lungo video qui sotto.

In primo luogo, questo metodo si basa sull'evocazione di un secondo giocatore nemico e sul fatto che questi vi uccida mentre tra voi due è presente una quantità significativa di lag.

Tuttavia, la connessione Internet di ymfah è buona - considerando anche che l'altro giocatore si trova letteralmente nella sua stessa casa, con una seconda PS4 - quindi ha costruito il proprio switch lag per peggiorare di proposito la connessione.

La meccanica prevede un'animazione di backstab ritardata, in modo da poter effettivamente respawnare alla base e attraversare il gioco come un'anima errante con una telecamera a volo d'uccello.

In questo modo si possono saltare i boss, guidati dalle istruzioni dell'altro giocatore e dai messaggi lasciati appositamente sul terreno.

Sinceramente, come questa coppia di amici sia riuscita a trovare questo stravagante metodo per finire velocemente il gioco di FromSoftware ci sfugge.

L'unico boss che il giocatore deve effettivamente sconfiggere è La Balia di Mergo. Date un'occhiata al post Reddit poco sopra, che contiene link a dettagli come l'intero percorso, la musica e un'altra playlist di YouTube contenente ogni singolo boss saltato, in modo da poter cercare di capire come ci siano riusciti.

Questo, senza contare anche la riesumazione dei contenuti tagliati, che hanno dimostrato una ferocia ancora maggiore per alcuni avversari già visti - e combattuti - nel titolo originale.

Restando in tema, l'artista Potomy ha condiviso tempo fa un video di una mappa di Minecraft ispirata al classico Bloodborne che vi lascerà a bocca aperta.

Infine, sempre il celebre soulslike gotico di From potrebbe presto diventare un film, perlomeno stando a un insider del settore.