Quando un videogioco compie vent'anni, normalmente si considera un pezzo da museo, destinato a rimanere immutato nel tempo come testimonianza di un'epoca passata. Valve, tuttavia, ha sempre avuto un rapporto particolare con i propri titoli, e così Half-Life 2 continua a ricevere aggiornamenti che correggono dettagli così minuscoli da sembrare quasi ossessivi.

L'ultimo intervento riguarda la velocità di un treno che per quasi due decenni ha terrorizzato milioni di giocatori durante una delle sequenze più memorabili dello sparatutto del 2004.

La modifica apparentemente insignificante ha in realtà ripristinato un'esperienza di gioco che era stata involontariamente alterata nel 2007.

Nel livello "Highway 17", durante la guida del dune buggy, i giocatori si trovano faccia a faccia con un treno che emerge dalla nebbia con il suo fischio minaccioso.

Nella versione originale del gioco, era possibile accelerare verso il convoglio e schivarlo all'ultimo secondo, in una manovra adrenalinica che rappresentava uno dei momenti più emozionanti dell'avventura di Gordon Freeman.

Ma quando Valve aggiornò la fisica di guida in concomitanza con il rilascio di Half-Life 2: Episode Two, questa manovra divenne praticamente impossibile. Per quasi sedici anni, i giocatori hanno dovuto rassegnarsi a fare retromarcia e aspettare pazientemente che il treno passasse, credendo che fosse sempre stato così.

Le note della patch, arrivate con parecchio ritardo, recitano:

«Ripristinata la velocità del treno verso la fine di Highway 17 per rispecchiare meglio la difficoltà originale della versione commerciale.»

L'aggiornamento non si è limitato al treno: sono stati corretti anche problemi di collisione che permettevano ai nemici di sparare attraverso alcuni muri nel livello "Entanglement", oltre a un bug che vedeva Alyx bloccare il percorso del giocatore vicino al teletrasportatore.

Quest'ultimo difetto, paradossalmente, non risale al 2004 ma è un effetto collaterale dell'aggiornamento per il ventesimo anniversario rilasciato l'anno scorso.

Non è la prima volta che Half-Life 2 riceve ritocchi così specifici: in precedenza era stato rimosso un muro invisibile in una tubatura fognaria dopo le lamentele degli speedrunner, quella comunità di giocatori specializzata nel completare i videogiochi nel minor tempo possibile.

Resta da vedere se questi ultimi aggiustamenti aiuteranno o ostacoleranno chi cerca di battere record cronometrici che durano da decenni.