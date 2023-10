Bloodborne, il "remake" a blocchi è decisamente affascinante

Il ritorno di Bloodborne non è proprio dietro l'angolo, ma a quanto pare ci sono fan che non sembrano volere starsene con le mani in mano.

Il soulslike di FromSoftware (trovate l'edizione GOTY su Amazon) è infatti ancora oggi uno dei classici del genere più amati e imitati in assoluto.

Advertisement

Basti pensare a chi ha dato vita al surreale Bloodborne Kart, un fan project più unico che raro.

Del resto, parliamo di quello che è stato uno dei titoli più giocati durante lo scorso mese di luglio, che poco non è.

Visto e considerato che di un sequel o anche solo remaster non se ne parla, come riportato anche da DSO Gaming l'artista Potomy ha condiviso un video di una mappa di Minecraft ispirata all'ormai classico Bloodborne che vi lascerà davvero a bocca aperta.

Questo "remake" del classico souls nel gioco Mojang è veramente incredibile ed è di gran lunga una delle migliori mappe personalizzate che abbiamo mai visto sino a questo momento.

L'attenzione ai dettagli è straordinaria e il tutto ha un aspetto incredibile. Potomy è riuscito anche a catturare l'atmosfera del gioco e non era cosa facile.

L'aspetto negativo del tutto, però, è che per mettere mano a questa mappa dovrete necessariamente pagare. Il pacchetto di texture Bloodborne x Minecraft costerà 41 dollari su Patreon e vi darà accesso alla mappa vera e propria e al suo pacchetto di risorse.

In pratica, sarà quasi come acquistare un gioco nella sua interezza. Quindi, nonostante il fascino indiscusso, il prezzo per il download è davvero troppo alto.

Restando in tema, alcune settimane fa il modder Lance McDonald è riuscito a far girare Bloodborne alla risoluzione nativa di 1080p e a 60fps su PlayStation 5.

Ma non solo: un altro video mostra sempre Bloodborne a 60 fotogrammi al secondo su di una PS5 hackerata.