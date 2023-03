Bloodborne è stato dimenticato e i fan stanno perdendo la pazienza

Nelle scorse ore è stato reso noto che un altro classico targato PlayStation sarebbe in dirittura d’arrivo anche per i possessori di PC, ma che a quanto pare non sarà Bloodborne.

Da tempo Sony ha ammesso di voler puntare sempre più sul mercato dei personal computer, come dimostrato anche dal recente port di Returnal (se volete optare per l’edizione PS5, la trovate anche su Amazon).

Un nuovo annuncio di lavoro di Nixxes ha suggerito l’arrivo di un nuovo porting per PC dell’ultimo capitolo di una delle proprietà intellettuali di Sony più famose di sempre, ossia Ratchet & Clank: Rift Apart.

A fronte di ciò, come riportato anche da Games Radar, i fan del soulslike gotico di From si sono riversati su Internet per sfogare la loro frustrazione.

Ieri, 13 marzo, un utente di Reddit ha scoperto che Nixxes – lo studio che aiuta gli sviluppatori PlayStation a portare i loro giochi su PC – ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro.

Il ruolo richiesto, un ingegnere UX/UI, cerca qualcuno che abbia familiarità con il “Coherent middleware”, uno strumento di gioco che è stato utilizzato per sviluppare proprio Ratchet and Clank: Rift Apart.

A quanto pare, i fan di Bloodborne stanno prendendo particolarmente male questa notizia. «Presumo che Sony porterà su PC tutti i giochi che ha, tranne Bloodborne», scrive un utente particolarmente innervosito, riassumendo in modo abbastanza efficace i sentimenti di tutti i fan del gioco nel mondo.

«Il dolore, non smette mai di essere un cacciatore», scrive un altro utente, citando neanche troppo velatamente l’amabile (?) automa di Bloodborne. «A questo punto mi trasformerò io stesso in una lumaca», spiega un altro fan Reddit, richiamando uno dei diversi finali del gioco.

Restando in tema porting da console PlayStation a PC, da poche settimane abbiamo giocato la versione PC di Returnal, lo sparatutto in terza persona roguelike visto anche su console PS5: leggi la nostra recensione.

Ma non è tutto: da poche ore sono stati rivelati i “nuovi” requisiti di The Last of Us Part I in versione PC, incluso il nome dello sviluppatore che si occuperà del porting.