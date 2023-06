Bloodborne The Bleak Dominion non è il sequel del gioco, ma sembra bellissimo

Sono anni che i fan sperano in un sequel, in un remake o anche solo in una remaster di Bloodborne, versioni che continuano di fatto a latitare.

Il soulslike sviluppato da FromSoftware (trovate l'edizione GOTY su Amazon) è diventato un classico senza tempo, nonché una delle esclusive più amate dai fan PlayStation.

Mesi fa un insider sottolineava come Sony avrebbe cancellato il porting PC dopo che il team di sviluppo coinvolto non era riuscito a mantenere un livello qualitativo soddisfacente con la versione PC di Horizon.

Senza contare che in tempi non sospetti il dataminer Lance McDonald avrebbe scoperto delle "prove" che ne dimostrerebbero la sua esistenza, sebbene ad oggi non vi siano conferme.

Come riportato anche da Siliconera, l'unico modo per ingannare l'attesa che ci separa da un eventuale sequel è quello di mettere le mani su un nuovo fumetto ufficiale, ossia Bloodborne The Bleak Dominion.

Titan Comics ha annunciato infatti un'altra serie di fumetti in quattro numeri basati sul celebre souls. Il primo numero uscirà nelle fumetterie americane il 13 settembre 2023.

Bloodborne The Bleak Dominion avrà come protagonisti i cacciatori Gretchen e Abraham alla ricerca del loro protetto.

Il nuovo fumetto sarà scritto da Cullen Bunn e illustrato da Piotr Kowalski. In particolare, Bunn è il creatore di The Damned e The Sixth Gun. Ha scritto anche le storie di Deadpool e Sinestro.

Piotr Kowalski è invece un fumettista polacco che ha lavorato a Dark Tower, Robocop e Marvel Knights Hulk.

Bloodborne The Bleak Dominion è di fatto il sesto adattamento a fumetti di Bloodborne realizzato da Titan Comics.

Le storie precedenti comprendono The Death of Sleep, The Healing Thirst, A Song of Crows, The Veil Torn Asunder e Lady of Lanterns. Un fumetto di anteprima basato sulla serie è stato pubblicato in occasione del Free Comic Book Day 2022.

Niente annuncio di un sequel o una remaster, quindi, sebbene dopo le dichiarazioni di David Jaffe - papà di God of War - che segnalava di aver sentito parlare dello sviluppo di un'edizione rimasterizzata erano in molti a essersi illusi.

Vero anche che a breve i fan potranno mettere le mani su Lies of P, vero e proprio erede di Bloodborne.