Bloodborne, PlayStation stuzzica sul gioco (sì, di nuovo)

Un account dei social media di PlayStation ha recentemente fatto riferimento a Bloodborne, suscitando di nuovo l’entusiasmo dei fan che, dopo quasi dieci anni dalla sua uscita, continuano a chiedere a gran voce un remake o un remaster.

Nonostante il gioco sia diventato un cult, Bloodborne è ancora disponibile solo su PS4 (lo trovate su Amazon), e i suoi fan non nascondono la frustrazione.

Il tweet di PlayStation Germania (via The Gamer) ha riportato il nome di Bloodborne alla ribalta, con la frase: «Noi diciamo: Bloodborne. Voi dite?».

Un tentativo di coinvolgere la community che ha immediatamente scatenato una serie di risposte, con molti utenti che hanno colto l’occasione per rinnovare la loro richiesta di una versione per PS5 e PC.

«Non ce la faccio più», scrive un fan, mentre un altro risponde con un sarcastico «Non essere troppo sfacciato».

Questa non è la prima volta che Bloodborne viene citato in contesti simili. Pochi giorni fa, PlayStation ha inserito il gioco nella lista dei titoli che compiono dieci anni quest'anno, un anniversario che ha riacceso le speranze dei fan, nonostante la mancanza di annunci concreti.

Le dichiarazioni passate, però, non sono ottimistiche. Shuhei Yoshida, ex presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, ha recentemente spiegato perché non è mai stata realizzata un remaster o un remake.

Nonostante ciò, c'è ancora chi spera che, una volta completati questi progetti, Miyazaki possa finalmente dedicarsi al tanto desiderato aggiornamento di Bloodborne.

Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali su una versione per PS5 o PC. I fan di Bloodborne (molti dei quali ne hanno abbastanza) continuano a coltivare una speranza che sembra eterna.

Ogni riferimento, per quanto piccolo, è visto come una potenziale apertura, anche se è probabile che si tratti solo di un’ennesima illusione. L’attesa continua, ma per ora, il gioco rimane intrappolato nell’ecosistema PS4 (e PC, ma non ufficialmente).