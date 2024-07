Bloodborne è stato avvistato su PS5, davvero

Sebbene una versione per PlayStation 5 di Bloodborne di FromSoftware non sia mai stata annunciato, un recente annuncio riaccende la speranza di una versione migliorata o di un remaster.

Il soulslike di FromSoftware (trovate l'edizione GOTY su Amazon) è infatti stato parcheggiato in un angolo, forse in attesa del momento giusto per tornare.

Sappiamo che un Bloodborne Remake su PS5 non è nei piani, ma a quanto pare gli appassionati del souls in questione non hanno mai perso le speranze.

Ora, come riportato anche da Wccftech, come riportato sul subreddit di Bloodborne, una versione per PlayStation 5 dell'espansione DLC The Old Hunters è stata elencata come una delle ricompense del rinnovato programma PlayStation Stars, che sarà lanciato in alcune regioni selezionate tra poche ore.

Sfortunatamente, il programma di ricompense è ancora offline in Italia, quindi non abbiamo potuto verificare l'informazione.

Diversi utenti su ResetERA hanno però confermato che l'elenco è ancora attivo. Ad ogni modo, è più probabile che si tratti di un errore di inserimento, ma sarebbe sicuramente curioso che uno dei port più richiesti da PlayStation 4 a PlayStation 5 venisse rivelato in questo modo.

Nonostante sia stato pubblicato quasi dieci anni fa, Bloodborne continua infatti a essere uno dei giochi di ruolo d'azione più amati e più popolari sviluppati da FromSoftware.

Il gioco ha del resto registrato un'enorme impennata di giocatori dopo l'uscita dell'espansione DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Speriamo che Sony si accorga della popolarità del gioco e rilasci finalmente la versione per PS5 e PC che molti chiedono da anni.

Restando in tema, sembra proprio che qualcuno sia riuscito a fare girare Bloodborne su PC, grazie a un emulatore PS4 abbastanza performante.

Per concludere, se vi manca una nuova versione di Bloodborne, su PC c'è pur sempre Graceborne (anche se si tratta di una mod, ovviamente).