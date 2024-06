Graceborne è il Bloodborne su PC che non avremo mai

Bloodborne è diventato facilmente forse il videogioco più di culto dell'intera vita di FromSoftware e, a distanza di molti anni dalla sua uscita originale, non c'è ancora stato un porting su PC e PS5 per rendere giustizia al titolo: per fortuna c'è Graceborne.

Si tratta di una mod, ovviamente, che punta a rendere Elden Ring un gioco molto più simile a Bloodborne.

Advertisement

Creata dal modder Noctis, Graceborne è fortemente ispirata all'esclusiva PlayStation 4 del 2015. Secondo il modder, il progetto è ancora in fase di elaborazione e ci sono ancora molti problemi con il bilanciamento, il suono, il bilanciamento delle armi e altro ancora.

Inoltre, almeno per il momento, Graceborne non funziona con la versione più recente di Elden Ring. Pertanto, se volete installarla, dovrete eseguire il downgrade alla versione 1.0 del gioco FromSoftware.

Mentre Noctis sta lavorando agli aggiornamenti, ecco il trailer di lancio di questo progetto molto interessante:

«Il suo obiettivo principale è trasformare il gioco base di Elden Ring in un'esperienza più cupa e sinistra attraverso molteplici mezzi», scrive il modder raccontando Graceborne.

La versione alfa della mod aggiunge un totale di 22 set di armature, 35 armi, 17 armi elaborate e 5 armi da fuoco. Inoltre, al gameplay saranno aggiunte dinamiche come parate con le armi, nessun carico di equipaggiamento, schivata rapida con il lock, la notte eterna, il sistema di guarigione di Bloodborne e tanto altro.

Se volete scaricarla per provarla, la trovate come sempre su Nexusmods.

Chissà che il successo di questa mod non possa rappresentare un ulteriore segnale per Sony per poter concedere a qualcuno di creare un porting di Bloodborne. D'altronde è la stessa FromSoftware che vorrebbe rielaborare il suo titolo per altre piattaforme, e quindi c'è bisogno di trovare un accordo al più presto.

Per gli amanti di Bloodborne, potete rievocare il capolavoro di FromSoftware con la guida ufficiale che trovate su Amazon al miglior prezzo.