Bloodborne gira su PC, ma non ufficialmente

Da anni i fan di Bloodborne chiedono un suo ritorno, anche fosse solo una versione PC.

Il soulslike di FromSoftware (trovate l'edizione GOTY su Amazon) non è infatti ancora stato dimenticato.

Al momento Bloodborne Remake su PS5 non è nei piani, e gli appassionati del souls in questione non possono fare altro che continuare a sperare.

Ora, tra una guida ufficiale e l'altra, sembra proprio che qualcuno sia riuscito a fare girare Bloodborne su PC, grazie a un emulatore PS4 abbastanza performante.

L'emulatore PlayStation 4 "shadPS4" ha fatto passi da gigante nelle ultime settimane ed è ora in grado di far girare, anche se in modo molto limitato, una delle migliori esclusive PlayStation 4 mai realizzate (via Wccftech).

Un nuovo video condiviso su YouTube da GeorgeMoralis mostra la versione 0.1.1 dell'emulatore che esegue Bloodborne.

Anche se il gioco non è ancora giocabile, il fatto che l'emulatore riesca ad avviarlo e a raggiungere la schermata dei personaggi fa ben sperare per il futuro.

Se Sony non effettuerà mai il porting ufficiale del gioco su PC, per molti l'emulazione potrebbe essere l'unica via per avventurarsi finalmente nella oscura e pericolosa città di Yarnham.

Ovviamente, dal canto nostro non vi linkeremo né il download dell'emulatore, né vi suggeriremo di scaricarlo. Quindi, fate le vostre considerazioni e agite di conseguenza.

Parlando di emulazione - legale - gli esperti di Digital Foundry hanno commentato la possibilità di un'emulazione nativa di PS3 sulla console di attuale generazione da parte di Sony, ma ci sono brutte notizie.

Restando invece in tema Bloodborne, invece, il gioco continua a ricevere merchandising ufficiale, che è pur sempre meglio di niente.

Infine, se vi manca Bloodborne su PC, c'è pur sempre Graceborne: si tratta di una mod, ovviamente, che punta a rendere Elden Ring un gioco molto più simile al souls gotico di From.