Bloober Team recupera i diritti di Project R, il progetto con gli autori di The Walking Dead

Bloober Team sta vivendo un periodo molto buono e il futuro sembra altrettanto prosperoso, soprattutto dopo aver recuperato i diritti di pubblicazione di Project R, il videogioco annunciato in collaborazione con Skybound, editore che ha lanciato e detiene i diritti di The Walking Dead, tra i tanti.

Tramite un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale, Bloober Team spiega come verrà gestito da ora il processo di sviluppo e pubblicazione di Project R, titolo ispirato a una delle IP (ancora non nota) di Skybound.

«Il nuovo accordo trasforma la precedente intesa da licenza editoriale a una licenza pura», spiega il team, che specifica come Bloober abbia «i diritti esclusivi di pubblicazione per il progetto noto con il nome in codice "R"»

In questo modo, la responsabilità di pubblicazione passa interamente a Bloober Team, che gestirà il progetto attraverso il proprio dipartimento editoriale. L'accordo prevede che Skybound Interactive riceva una percentuale sui ricavi generati dalle vendite del gioco come compenso per la licenza.

Questo è un bel punto di forza ma ovviamente anche un rischio, che se non altro permette a Bloober Team di poter decidere in autonomia ogni processo di promozione e pubblicazione. La stessa cosa che è accaduta negli ultimi tempi a Remedy con Control e Kojima Production con Death Stranding, per intenderci.

Anche se, nel caso di Project R, si tratta di una modifica in corso con il videogioco che è attualmente ancora in fase embrionale di sviluppo.

Secondo Piotr Babieno, CEO di Bloober Team, il progetto "R" rappresenta un'evoluzione nel portfolio creativo dello studio grazie al supporto di Skybound Entertainment in ogni caso.

L'azienda che gestisce tutto quello che riguarda The Walking Dead (dai fumetti che trovate su Amazon in poi) e Invincibile, giusto per citare i due marchi più noti anche fuori dal panorama fumettistico, sarà un buon supporto per Bloober Team che nel frattempo ci farà incuriosire anche con un altro progetto annunciato di recente.