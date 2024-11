Blizzard sta lavorando a un Overwatch open-world, a quanto pare

È da un po' che non sappiamo a cosa sta lavorando Blizzard, ma i soliti annunci di lavoro ci possono dare un'idea di cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi o anni.

Da un po' Blizzard sta assumendo effettivamente personale per un videogioco di cui non sappiamo niente, salvo poi licenziare tantissime persone come capita ormai da anni in tutta l'industria videoludica.

Come riporta Gamespot, l'azienda sta continuando a lavorare ancora su un titolo non annunciato, e cerca nuovi sviluppatori per portarlo a termine.

L'annuncio di lavoro richiede una figura in grado di guidare gli aspetti strategici del progetto, con un focus su idee innovative che non hanno ancora trovato piena diffusione nel panorama dei videogiochi di fascia alta.

Questa persona sarà il «detentore della visione e proprietario delle principali innovazioni strategiche» per l'imminente e non ancora annunciato «gioco sparatutto open-world».

Non è chiaro se il gioco menzionato nell'annuncio sia collegato a un franchise già noto, che sia un Overwatch o StarCraft del caso, ma la speranza è che non venga cancellato o lasciato nell'oblio dello sviluppo eterno.

Di sicuro sembra un progetto importante su cui Blizzard vuole investire un po', pertanto aspettiamo di sapere qualcosa di nuovo al riguardo.

Di sicuro l'azienda ora ha altre cose su cui impegnarsi, come Diablo 4 che si è aggiornato recentemente e che sta dando al team di sviluppo tanto lavoro in termini di bilanciamento.

L'azienda sa in ogni caso come tenere impegnata la community, Diablo 4 o meno. Giusto pochi giorni fa è stato infatti lanciato un pacchetto da collezione davvero importante, con la rimasterizzazione dei primi due Warcraft che è stata lanciata a sorpresa da pochissimo: ecco i dettagli.

Parlando della Blizzard storica, uno storico ex-esponente dell'azienda ha lanciato un nuovo gioco che sembra essere uscito dall'epoca d'oro dello sviluppatore di Irvine.