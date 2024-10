Mike Morahime svela Sunderfolk, sembra un classico gioco Blizzard

Sunderfolk è il gioco di debutto di Dreamhaven, la compagnia fondata nel 2020 dall'ex-capo di Blizzard Mike Morhaime, rappresenta un interessante mix di gioco da tavolo e videogioco ed ha delle influenze da vero gioco Blizzard.

Il titolo si propone come un gioco tattico ispirato ai GDR da tavolo (come quelli che trovate su Amazon), ma con un approccio moderno grazie al controllo tramite smartphone.

I giocatori esploreranno un mondo ricco di ambientazioni variegate, mostri da affrontare e personaggi antropomorfi particolarmente carismatici.

Tolti gli animali (ma nemmeno troppo) sembra un gioco Blizzard di quelli di un'epoca andata.

L'obiettivo è ricreare l'esperienza di un classico gioco da tavolo, ma con una maggiore accessibilità grazie all'uso del telefono o tablet per gestire ogni aspetto del gioco, dal combattimento all'inventario.

Sunderfolk si distingue anche per il suo sistema di combattimento a turni. I giocatori selezionano le mosse da un mazzo di carte abilità, mentre le Carte del Fato influenzeranno l'efficacia delle azioni ogni turno, introducendo un elemento di fortuna. Il gioco richiede una strategia ben pianificata e cooperazione tra i giocatori, soprattutto grazie alla possibilità di personalizzare i propri mazzi e coordinarsi per ottenere la vittoria.

Morhaime ha descritto il gioco come «pieno di personalità e fascino» (tramite Eurogamer), sottolineando il focus di Dreamhaven sull'unire i giocatori attorno a esperienze divertenti e collaborative. L'ambizione cone Sunderfolk è offrire un'esperienza che sia facile da imparare ma difficile da padroneggiare, perfetta per il gioco cooperativo sul divano.

Il progetto sembra molto interessante ma bisognerà capire come funzionerà, smartphone alla mano in questo caso. Potete seguirlo su Steam e metterlo in wishlist, in attesa che il team di sviluppo fornisca ulteriori informazioni.

Parlando di altri ex-presidenti Blizzard, negli ultimi mesi un vecchio dirigente ha parlato moltissimo del mercato attuale, dalla situazione di Xbox alla questione della console war.