Dopo i licenziamenti, Blizzard assume per un nuovo gioco misterioso

Sembra che Blizzard sia pronta a guardare al futuro perché, mentre i suoi franchise storici stanno un po' arrancando, tra gli uffici dei team di sviluppo c'è un certo fermento per l'avvio dei lavoro su un nuovo videogioco non annunciato.

Come riporta VGC, infatti, Blizzard sta attualmente reclutando una dozzina di membri dello staff per lavorare su un nuovo videogioco.

È interessante per altro che l'azienda stia cercando ben sei ruoli da direttore, tra cui direttore creativo e direttore narrativo a dimostrazione di quanto questo progetto sia ancora in fase preliminare. L'annuncio è stato pubblicato sul sito di Blizzard, ovviamente, ma non ci sono ulteriori dettagli al riguardo.

Non si tratta nemmeno del "nuovo universo" annunciato qualche tempo fa, che sembra sia stato cancellato una volta per tutte in sordina da Blizzard, ma di qualcosa di ulteriormente nuovo.

Questa è se non altro una buona notizia perché significa che, nonostante tutto, c'è ancora un futuro per Blizzard.

L'azienda aveva infatti avviato tantissimi licenziamenti nell'ondata ormai inarrestabile che sta colpendo il settore. Nel contesto, Blizzard ha anche perso il suo presidente Mike Ybarra, che ha lasciato al compagnia poco tempo fa insieme all'annuncio della cancellazione del progetto di cui sopra.

Vedremo come questo nuovo progetto si innesterà nel momento attuale di Blizzard, le cui decisioni per il prossimo futuro saranno pivotali in quello che sarà il destino dell'azienda.

Ci sono ad esempio grandi aspettative per World of Warcraft, con 3 espansioni (in un mondo che potete esplorare grazie ad Amazon) divise in una trilogia narrativa unica. Mentre Overwatch 2 ha decisamente bisogno di un cambio di rotta, perché ad ogni aggiornamento la situazione peggiora anche in modo grottesco.

In tutto questo sono accadute anche cose molto più strane, come Blizzard che ha deciso di pubblicare un nuovo aggiornamento per un gioco che aveva precedentemente ucciso.