Non era una vostra impressione: Blizzard nerfa lo Spiritborn in Diablo 4

Blizzard ha recentemente confermato che la build dello Spiritborn in Diablo 4 verrà depotenziata, più che altro a causa di un bug che rende l’abilità di evasione eccessivamente vantaggiosa per i giocatori, creando dei veri e propri sbilanciamenti – che in effetti i giocatori in precedenza avevano segnalato a più riprese.

La classe, introdotta con la recente espansione Vessel of Hatred che abbiamo recensito con il nostro Marcello Paolillo, ha a suo modo cercato di portare delle importanti novità, permettendo agli utenti di scegliere tra quattro diversi Spiriti Guardiani: Giaguaro, Gorilla, Aquila e Millepiedi, ognuno dei quali possiede abilità e stili di gioco unici.

Questa varietà consente di adattare la classe a qualsiasi preferenza, dal gioco aggressivo alla sopravvivenza aumentata, fino ai danni prolungati nel tempo. Tuttavia, l’Aquila è emersa come la scelta dominante, grazie a una particolare combinazione di abilità e oggetti che ne hanno portato la potenza ben oltre a quanto preventivato da Blizzard stessa.

Il problema risiede proprio nell’abilità "Evade", che, combinata con "Quill Volley" e particolari rune e oggetti unici come il Sepazontec, permette di evitare i cooldown in modo esagerato, finendo per il permettere ai giocatori di creare un vero e proprio devasto. Oltretutto, c'è anche un bug tecnico legato a un'animazione, che permette praticamente di concatenare l'uso dell'abilità "Evade" con usi in successione. E potete immaginare che il risultato sia ancora più distruttivo.

Sui social, il community manager Adam Fletcher ha confermato che Blizzard sta preparando patch e hotfix per correggere il problema già entro questa settimana, in modo da risanare i problemi di bilanciamento nati dalla classe e dal bug che l'ha resa anche più potente.

Vi ricordiamo che Diablo 4 è arrivato lo scorso anno e da qualche tempo è disponibile anche per gli abbonati a Game Pass. Nonostante Blizzard sia ora parte di Microsoft, il gioco rimane disponibile su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.