Warcraft I e II: nuovo remaster disponibile ora

Blizzard ha lanciato la Warcraft Remastered Battle Chest, una collezione che include le versioni rimasterizzate dei classici strategici in tempo reale Warcraft I e II, insieme a un aggiornamento 2.0 per Warcraft III: Reforged.

L'annuncio è avvenuto durante lo streaming del 30imo anniversario di Warcraft (di cui trovate varie offerte su Amazon), con un prezzo di 39,99 dollari su Battle.net.

Le prime due versioni sono state aggiornate in modo simile a Starcraft nel 2017, con sprite e mappe originali sostituiti da artwork ad alta risoluzione più dettagliati (via The Verge).

Entrambi i giochi presentano funzionalità di qualità della vita aggiornate per il gaming moderno, come indicato sulla pagina del negozio Battle.net.

Mentre il terzo gioco è compatibile con Mac, i primi due sono solo per PC. Blizzard offre anche i giochi singolarmente, che male non è.

L'aggiornamento di Warcraft III: Reforged sembra essere il tentativo di Blizzard di rimediare alla versione del 2020, fortemente criticata.

La nuova versione include ambienti aggiornati, elementi visivi completamente personalizzabili e l'opzione di giocare con la grafica originale a una risoluzione più alta.

Certo, l'operazione può sembrare invitante: gli sprite e le mappe originali sono stati rimpiazzati da artwork in alta risoluzione, e le “quality of life features" promettono un’esperienza adatta ai giocatori di oggi.

Oltre alle rimasterizzazioni, Blizzard ha annunciato un crossover tra Hearthstone e StarCraft per gennaio 2025, chiamato Heroes of StarCraft.

Sono previsti anche aggiornamenti per World of Warcraft, tra cui un nuovo dungeon per la versione moderna e una versione di Mists of Pandaria per WoW Classic che richiama l'espansione del 2012.

Infine, come ciliegina sulla torta, è stato anche confermato che Warcraft Rumble entrerà in beta su PC il 10 dicembre.

