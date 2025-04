South of Midnight e Diablo III gratis su Game Pass, da oggi

Il mese di aprile di Xbox Game Pass è iniziato con new entry sul catalogo di primissimo livello: dopo aver infatti assistito all'ingresso di Borderlands 3, oggi 8 aprile assisteremo a due giochi gratis decisamente interessanti.

In prima linea troviamo indubbiamente South of Midnight, la nuova produzione Xbox Game Studios sviluppata da Compulsion Games e disponibile fin dal day-one sul servizio in abbonamento.

Si tratta di un action-adventure con ambientazioni ispirate alle fiabe gotiche, in cui ci troveremo a scoprire un antico potere di tessitura e a viaggiare tra diversi racconti, tra creature mitiche e magie per combattere spettri devastanti.

Le storie e i personaggi sono sicuramente i maggiori pregi di quest'opera che, come vi ha raccontato il nostro Domenico Musicò nella recensione dedicata, sono in grado di garantire a South of Midnight un tratto di unicità nel panorama videoludico.

Ma non bisogna dimenticare che oggi verrà resa disponibile anche la Ultimate Evil Edition di Diablo III, ideale per chi si è già divertito con il quarto capitolo e vuole riscoprire il suo predecessore, con i contenuti aggiuntivi già inclusi nel pacchetto.

Diablo III e la relativa espansione Reaper of Souls saranno giocabili a partire da un abbonamento Game Pass Standard, mentre per South of Midnight sarà obbligatorio essere iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) oppure PC Game Pass, dato che si tratta di un gioco gratis al day-one.

Segnalo anche che il nuovo action-adventure di Compulsion Games sarà disponibile anche in Cloud, mentre il terzo capitolo di Diablo sarà esclusivamente scaricabile su console e PC: una conseguenza ormai nota dell'acquisizione Activision Blizzard, che salvo rarissimi casi impedisce l'inclusione di edizioni in streaming.

Entrambi i nuovi giochi gratis saranno resi disponibili nel corso del tardo pomeriggio odierno, ma potete già iniziare a effettuare la pre-installazione di South of Midnight per farvi trovare pronti fin dal momento in cui farà il suo debutto.

Per il momento, vi consiglio di ingannare l'attesa dando un'occhiata ai 7 giochi gratis che lasceranno a breve il servizio in abbonamento.