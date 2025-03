Sì, Diablo 4 è "troppo facile", ma Blizzard promette novità

Non è semplice bilanciare la difficoltà di un titolo come Diablo 4, e Blizzard ha amesso che effettivamente la nuova iterazione del franchise non è stato sfidante come i giocatori si aspettavano.

È questo il problema fondamentale che sta affrontando Diablo 4 nella sua stagione attuale: un'esperienza diventata troppo semplice, che vanifica l'intero sistema di caccia al bottino e l'emozione di sentirsi crescere gradualmente in potenza.

Nonostante un ottimo lancio, Diablo 4 ha trovato alcuni problemi successivamente e le opinioni dei giocatori sono state più negative, soprattutto per quanto riguarda la troppa facilità di cui sopra.

Blizzard ha riconosciuto questa criticità e si prepara a intervenire con decisione nella prossima stagione (tramite Polygon).

La stagione 8 si concentrerà sul riequilibrare la difficoltà senza compromettere il divertimento intrinseco nel diventare un potente sterminatore di demoni. Colin Finer, direttore del design, ha ammesso che molti degli aggiustamenti introdotti con l'espansione Vessel of Hatred sono stati vanificati dalla velocità con cui i giocatori divorano i contenuti.

I dati raccolti mostrano un quadro preoccupante: nella stagione attuale, con i giocatori che raggiungono il livello massimo in meno della metà del tempo rispetto alla stagione precedente. Una progressione così rapida rischia di banalizzare l'intera esperienza iniziale, rendendo irrilevante una porzione significativa del gioco.

Per contrastare questa tendenza, Blizzard interverrà principalmente su due fronti. Innanzitutto, verrà aumentato il tempo necessario per superare i primi 25 livelli, creando una curva di progressione più equilibrata. In secondo luogo, gli oggetti Leggendari - il bottino di livello più alto - diventeranno meno frequenti durante il percorso verso il livello 60.

Questa riduzione sarà compensata da un potenziamento degli oggetti di livello inferiore, che normalmente verrebbero ignorati dai giocatori. «Vogliamo rendere l'esperienza più gratificante e soddisfacente mentre attraversate questi livelli», ha spiegato Finer, sottolineando come l'obiettivo sia ritrovare quel senso di conquista ad ogni passo della progressione.

D'altronde, Diablo 4 durerà per molti anni e ci sono tanti contenuti che Blizzard ha promesso ai giocatori.