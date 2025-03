Blades of Fire: confermate le versioni fisiche

L'attesa per Blades of Fire di MercurySteam sta crescendo notevolmente nella community.

Le impressioni iniziali, unite all'intervista con il direttore Enric Álvarez sulle influenze cinematografiche che hanno plasmato lo stile unico del titolo, hanno generato un interesse palpabile attorno a questa nuova produzione.

La curiosità dei giocatori sarà presto soddisfatta, poiché il lancio globale è previsto tra poche settimane.

Una notizia particolarmente gradita per i collezionisti è arrivata nelle ultime ore: MercurySteam e il publisher 505 Games hanno ufficialmente confermato che Blades of Fire riceverà un'edizione fisica per PlayStation 5 e Xbox Series.

Questa versione sarà disponibile contemporaneamente al lancio digitale, fissato per il 22 maggio, offrendo ai giocatori più tradizionalisti la possibilità di aggiungere il titolo alla propria collezione tangibile.

La decisione di pubblicare un'edizione fisica rappresenta una scelta controcorrente in un'epoca in cui molti sviluppatori optano esclusivamente per il digitale, soprattutto per nuove proprietà intellettuali.

Questa strategia potrebbe rivelarsi vincente per attrarre una fetta di pubblico che predilige ancora il formato fisico.

Oltre alla conferma dell'edizione retail, sono stati svelati anche i contenuti bonus riservati a chi preordinerà la Day One Edition.

Gli acquirenti anticipati riceveranno contenuti digitali esclusivi che arricchiranno l'esperienza di gioco fin dal primo avvio. Questi bonus, visibili nell'immagine promozionale rilasciata dagli sviluppatori, rappresentano un incentivo aggiuntivo per chi decide di sostenere il progetto prima del lancio ufficiale.

L'influenza cinematografica menzionata da Álvarez durante le interviste precedenti sembra essere un elemento distintivo di Blades of Fire, promettendo un'esperienza narrativa e visiva che attinge dal linguaggio filmico per creare un'atmosfera coinvolgente.

Questo approccio potrebbe differenziare il titolo in un mercato sempre più affollato, offrendo un'alternativa interessante agli appassionati del genere.

MercurySteam non è nuova a progetti ambiziosi, avendo già dimostrato le proprie capacità con titoli come Metroid Dread (che trovate su Amazon) e la serie Castlevania: Lords of Shadow.

Blades of Fire sembra voler capitalizzare questa esperienza esplorando nuove direzioni creative, pur mantenendo l'attenzione alla qualità che ha caratterizzato le precedenti produzioni dello studio. Nel mentre, leggete i requisiti di sistema per la versione PC.