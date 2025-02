Il nuovo action dai creatori di Castlevania sembra interessante

Il mercato si prepara ad accogliere una nuova esperienza sanguinolenta firmata MercurySteam, lo studio di sviluppo già noto per Castlevania: Lords of Shadow.

Il team, sotto l'editoria di 505 Games, ha recentemente svelato Blades of Fire, un action game in terza persona che promette un sistema di combattimento interessante in un mondo ricco di sfide.

L'annuncio è arrivato attraverso un trailer di gameplay via IGN US che ha subito catturato l'attenzione degli appassionati, nonostante la data d'uscita fissata per il 22 maggio 2025 sembri vicina e le informazioni ufficiali siano sorprendentemente limitate.

505 Games ha mantenuto un profilo relativamente basso, senza rilasciare immediatamente comunicati stampa dettagliati né attivare pagine dedicate sui principali store digitali.

Le poche informazioni trapelate rivelano che i giocatori vestiranno i panni di Aran de Lira, primogenito del Re's Ward, in un'avventura che li porterà attraverso un mondo esteticamente affascinante ma pieno di insidie e sfide.

La narrazione sembra voler bilanciare elementi di esplorazione con un sistema di combattimento profondo e tattico, anche se i dettagli sulla trama rimangono ancora avvolti nel mistero.

L'elemento più distintivo di Blades of Fire sembra infatti essere il suo sistema di combattimento anatomicamente preciso.

I giocatori potranno infatti prendere di mira specifiche parti del corpo dei nemici, scegliendo strategicamente se colpire con fendenti, pugnalate o attacchi contundenti in base alla situazione e all'equipaggiamento dell'avversario.

La possibilità di adattare l'approccio offensivo in tempo reale potrebbe rappresentare un elemento di profondità che distinguerà Blades of Fire dalla massa di action game sul mercato.

Resta da vedere se questa meccanica sarà implementata in modo fluido e intuitivo o se richiederà una curva di apprendimento significativa.

Considerando che i MercurySteam sono anche autori di quella perla che risponde al nome di Metroid Dread (e che trovate su Amazon) il mio consiglio è di tenere d'occhio questo gioco.

Parlando invece della saga dei vampiri di Konami, un nuovo Castlevania tripla AAA sarebbe attualmente in sviluppo, con un annuncio ufficiale previsto per il 2025.